台版柬埔寨藏鏡人代號曝！豬寮取名「米奇不妙屋」　真釀3冤魂

▲「台版柬埔寨」詐騙集團在淡水、中壢據點先後遭破獲，主嫌「茶董」陳樺韋遭羈押。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙釀3死，檢警聯手發動搜索，主嫌「茶董」陳樺韋被依6項罪名羈押獲准，迄今逮捕28名嫌犯，19人遭羈押。對此，檢警比對嫌犯手機訊息，認幕後還有操控者，也鎖定暱稱「海南」、「龍闕」2人，同時發現，該詐團以Telegram聯絡，更用「可爾必思B」、「米奇不妙屋」做淡水與中壢集中營代號，士林地檢署8日再拘提3嫌到案。

據悉，桃園青埔集中營據點，由21歲張家豪等人看管。10月初，37歲黃男因想逃跑，不慎從據點11樓墜落身亡，張嫌等聽從幕後主謀指示，將屍體搬離現場，分工合作棄屍，詐團的嫌犯，更經常將被害人當出氣包般施虐、餵毒等；10月底罹患慢糖尿病的45歲黃女無服藥因此吐血身亡、隔日57歲林男不明原因身亡。

張嫌等人聽從「茶董」陳樺韋（下圖，記者陳雕文攝）指揮，將屍體裝進太空包送往龜山山區丟棄，5日茶董落網，一度矢口否認犯行，更將心狠手辣棄屍過程推給張嫌等成員。

檢警不眠不休進行搜索追查，在呂男淡水據點援救出26人、青埔據點救出32人，嫌犯們被依私行拘禁致死等6項罪名聲押，截至7日已羈押19人，但被告交保後，立刻用Telegram將被檢警偵訊內容，以及推卸責任方法一併回報，讓幕後主謀有機會將相關證據刪除。

狡猾的詐團為了躲避刑責，使用俗稱「紙飛機」Telegram通訊軟體發送訊息，而不選擇用LINE，則是因LINE雖然可調閱訊息，但幫助相當有限；Telegram則因加密措施較嚴，透過遠端刪除功能，可以將彼此聊天內容銷毀，加上聊天內容不存在手機備份檔案中，而是存雲端，因此檢警難用手機鑑識還原談話內容。

檢警也從Telgram發現該詐團都是以綽號稱呼，像是「肉包」、「泰勒」、「藍道」、「木法沙」、「龍蝦」、「中小」等代號，隱藏其真實身分。

檢警從本月2日如火如荼偵辦，努力追緝在逃共犯及幕後主謀，鎖定數名在逃嫌犯，法務部更督請高檢署全面清查個案，要求斷源溯根、追查金流，將不肖份子一網打盡。