起底台版柬埔寨面試官！22歲美豔爆乳妹　讓「蝦董」驚為天人

▲詐團幹部「龍蝦」廖姓女友，在台中從事美髮助理 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警方日前破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，救出58名求職遭囚禁的被害人，更追查出3人慘遭虐死，警方陸續逮捕涉案犯嫌，其中集團幹部綽號「龍蝦」的涂姓男子事發後帶著女友逃到墾丁，打算偷渡菲律賓，警方及時將2人逮捕，涂的女友疑從事美髮助理收入少，鋌而走險加入男友詐團，負責訂房面試被害人，目前2人仍正偵訊中，將持續追緝在逃犯嫌。

據了解，上週1日及3日，新北市警方分別在新市鎮社區大樓及桃園青埔，破獲詐騙集團，救出58名被害人，深入調查後，竟發現有3人遭虐死後棄屍桃園龜山及南投日月潭，警方陸續逮捕詐團幹部綽號「奶茶、茶董」37歲陳姓男子等人。

▼新北警在墾丁民宿逮捕詐團幹部龍蝦及女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日凌晨，專案小組擴大追查，循線到屏東縣恆春鎮恆南路一家民宿，破門逮捕令一名詐團重要幹部綽號「龍蝦、蝦董」30歲涂姓男子及22歲廖姓女友，涂男有毒品、妨害自由前科，他供稱3日青埔處被警方查獲後，連夜帶著廖女往南逃到墾丁一帶，打算找管道偷渡菲律賓，但因年底大選，海巡署針對出海的船隻管制搜查甚嚴，才遲遲無法偷渡。

據調查，廖女有詐欺前科，在台中大雅區雅環路一家美髮店擔任助理，還兼差替中古車行賣二手車，沒想到疑助理收入少，跟著「蝦董」涂男加入詐騙集團，負責打電話訂汽車旅館房間，用來面試這些求職被害人，而「蝦董」初見廖女長得漂亮又是爆乳嫩妹，也將她「收編」成女友，並東窗事發後隨著涂男逃到墾丁被逮，警方目前正偵訊中，將持續追緝其餘在逃犯嫌。