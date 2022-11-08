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台豬仔囚房如屠宰場！人遭矇眼嘴塞布條　 鄉民驚呆：不打算給活路

網搜小組／趙蔡州報導

警方日前破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，救出58人並查出3人遭虐死，近日網路上瘋傳受害者遭囚的影片，許多人被迫擠在一個小房間內，幾乎每個人手腳都遭捆綁或上銬，還有人眼睛被矇住、嘴巴被塞布條，宛如是綑綁待宰的牲畜一般，有網友看了影片後直言，嫌犯這種綁法，根本是不打算給受害人留活路。

▲▼台版柬埔寨活人如牲畜堆疊！ 鄉民驚呼「這綁法」：不打算留活路。（圖／翻攝自爆料公社）

▲「台版柬埔寨」事件中，受害者被囚禁小房間的影片，近日在網路上瘋傳。（圖／翻攝自爆料公社）

網路上曝光的影片可以看見，鏡頭先是拍到一位被矇眼綁手的男子坐在地板床墊上，似乎被獨自關在一個房間中，接著鏡頭轉到像是客廳的地方，沙發上坐著一名長髮女子貌似在抽菸，旁邊則有另一位長髮妹，看起來一臉無助，眼睛紅腫疑似才剛哭過。

拍攝者下一步往另一個房間走去，開門後的場景宛如來到屠宰廠，可以看見小小的房間被硬塞了20多人，但房裡只有一張床，多數人只能蜷縮在地上、頭挨著頭勉強入睡，且若仔細一看會發現，幾乎每個人都被手銬銬住手腳，還有人被矇上眼睛、嘴巴被塞布條。

▲▼台版柬埔寨活人如牲畜堆疊！ 鄉民驚呼「這綁法」：不打算留活路。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友認為，嫌犯的囚禁方式，明顯是不想給受害者留活路了。（圖／翻攝自批踢踢）

影片被轉貼到批踢踢後，引發鄉民群情激憤，有人認為，影片中嫌犯如此對待受害者，根本是不打算留活路了，「這種綁法是什麼意思，至少柬埔寨把你抓起來，是為了賺到更多的錢，所以你還是有些許自由的空間」。

網友指出，「影片中這種綁法，有點像是綁綠鬣蜥的綁法，比較像是綁架唉，沒有要給你任何脫逃的機會，說白話一點就是利用完等死而已，如果這件事情再拖個半年，感覺影片中的人會少更多」。

也有另一位網友說，這種綁法會把人逼瘋吧，「你自己想想，把你關在小房間，手機拿走什麼都不能做，你多久會受不了」、「比監獄環境還差，難怪有人受不了要跳樓，也難怪要下藥，不然沒多久就都發瘋了吧，養真豬也不會綁可以叫，養台灣豬反而綁住不準講話，再下去不是殺人就是自殺」。

其他網友看了紛紛說，「一定是關到死啊，不然放出去會害到自己」、「這樣關一個月，坐牢都比他空間大」、「一個月死三個，兩個月你看會死幾個」、「柬埔寨待遇都還比較好」、「這些人沒有被救出來，下場我猜也是死」、「他們只要帳號，根本不要人，放你在那等死」。

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