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大陸 大陸焦點 特派現場

山東1男子遭「大白」拖到大街！下秒被圍毆踹頭　全過程曝光

▲▼山東疫情,大陸疫情,大白打人 。（圖／翻攝自微博）

▲事發畫面 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

穿著全套防護服的防疫人員在大陸被叫做「大白」，然而山東臨沂7日竟發生「大白」拖拽、圍毆一般民眾的暴行，相關畫面在網路引發熱議。公安今（8）日發布公告稱，涉事的7名防疫人員已被行政拘留。

▲▼山東疫情,大陸疫情,大白打人 。（圖／翻攝自微博）

▲男子遭到拳打腳踢 。（圖／翻攝自微博）

事發畫面可見，一名男子先是遭到3名防疫人員抓住，接著多名「大白」都衝上來；男子被拖行到大街上，緊接著遭到暴力毆打，頭部、腹部均收到拳打腳踢，還有一名身穿黑色便服的男人加入其中，全程被社區居民錄下。

另外，影片中有疑似警方的人員在場，但並沒有上前阻止。值得注意的是，大陸微博上相關照片、影片已經無法顯示，疑似遭到刪除。

相關畫面在網上引發熱議，「穿著最白的衣服，做著最黑的事情」、「最後的幾秒鐘全是白衣服的人站在那裡，真的從內而外的恐懼，頭皮發麻」、「我最的祖國啊，不能讓普通百姓寒心啊」、「這是黑社會吧…」。

隨著輿論發酵，蘭山公安分局今日通報稱，11月7日16時許，蘭山區蘭山街道社區防疫工作人員陸某亮、趙某政、趙某洲等人與社區居民發生衝突，並實施拖拽、毆打等行為。案件發生後，公安機關立即受案調查。目前，違法行為人陸某亮、趙某政、趙某洲等7人已被依法行政拘留。

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