烏克蘭控俄軍「假裝撤退」是陷阱！　激烈巷戰即將開打

▲ 烏克蘭軍方控俄羅斯掠奪民宅，以應對接下來的激烈巷戰。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

自10月初以來，烏克蘭加快反攻速度並取得重大進展，因此有消息指出，俄羅斯軍隊正在撤出戰略要地赫爾松（Kherson）。對此，烏克蘭軍方表示，這很可能是一個陷阱，俄軍想讓所有人相信他們正在撤退，但證據卻顯示事實正好相反。

綜合外媒報導，烏克蘭前線軍隊向路透社透露，他們預計在迫使俄羅斯放棄赫爾松之前，會先迎來一場激烈的血戰，更譴責俄軍穿著便衣掠奪、佔領民宅，「他們將奪來的設備、糧食、車輛都運回俄羅斯，要加強內部應對接下來的巷戰。」

烏克蘭南部軍方發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）指出，「俄羅斯軍隊正在努力說服所有人他們正在撤退，但我們看到的證據卻顯示，他們正在留下來。」

赫爾松當地民眾也說，他們看到越來越多的軍隊出現在街上，「許多士兵進到村裡，並在空房子住下，有些甚至直接把原本的住戶趕出去。」

俄羅斯總統普丁4日稱，為了安全起見，正在撤出赫爾松地區的平民。烏克蘭政府則嚴正指出，此舉是在強制驅逐當地居民，已經犯下戰爭罪。

赫爾松在烏俄戰爭初期就被俄軍收入囊中，是俄軍聲稱接收的4州中最具戰略意義的地區，也是至今唯一一個完整佔領的大城，如果在此敗退，將是俄羅斯開戰以來最大的挫敗，預計接下來的巷戰會是兩方至今最重要的戰役之一。