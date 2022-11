俄將軍爆用人命換戰功！把精銳當炮灰逼上前線送死　4天損300兵力

▲俄國第155近衛海軍步兵旅因指揮官只顧著搶功,未制訂良好戰略,導致部隊4天就損失了300兵力。圖為烏克蘭有大批無辜民眾在戰爭中死亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

烏俄戰爭持續開打之際,俄羅斯軍事記者斯拉德科夫(Alexander Sladkov)最近公開一名俄羅斯士兵的信,曝光俄軍指揮官在戰爭行動中為了戰功,毫無計劃地將俄軍精銳派到前線當炮灰,導致部隊4天就折損了300兵力和逾半軍備,要求俄羅斯總統普丁正視相關情況。

綜合外媒報導,俄羅斯第155近衛海軍步兵旅2日被派到烏東前線,對頓內茨克西南部村莊「帕夫里夫卡」(Pavlivka)發動攻擊,以奪取當地關鍵補給線的控制權。不料,俄軍在那裡遭受伏擊,被烏克蘭守軍打得落花流水。

俄羅斯一名參與了這場戰爭的海軍陸戰隊士兵,最近向俄國濱海邊疆區州長科熱米亞科(Oleg Kozhemyako)寄出匿名信,揭發前線士兵的「毀滅性遭遇」。

