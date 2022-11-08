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九合一選情一天一變！　他估民進黨保七有望：新竹選情變化最大

▲總統蔡英文出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，前立委徐永明8日在網路節目《新聞不芹菜》分析，民進黨在嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣選情最穩，而目前有機會的就是新竹市，澎湖縣也可以觀察，前總統陳水扁曾預估保7席縣市長，還是有機會，基隆市的機會也比桃園市大一些。

對於新竹市長選戰，徐永明表示，國民黨候選人林耕仁處境對藍營來說是個難題，因為國民黨如果集中火力去挺林，最後也許會成就綠營的沈慧虹，但藍營可能也會去想，若2024也是「三腳督」選戰，結果會不會也是如此。

徐永明指出，如果最後高虹安真的順利脫困當選市長，會不會更鼓勵柯文哲，「讓柯文哲覺得高虹安可以順勢當選，他自己也可以，且柯文哲一定會覺得自己能力比高虹安好。」

徐永明分析，新竹市選舉跟2024有相關聯，因為新竹市是個很活潑選區，人口組成背景比較特別，對政治期待也比較高，未來如果真的推動合併的話，發展空間也很高，所以這次也有可能是最後一次新竹市長選舉，而縣市合併對新竹來說也是個重要的發展機會，所以柯文哲真的要多花一點心思在新竹。

針對高虹安遇到各種爭議，徐永明提到，「如果已經進入司法程序的話，未來還有沒有新聞效果，就要看這議題未來如何發展。」徐分析，在泛藍的陣營裡，有一群人認為最重要的事，就是如何讓執政黨下台，這樣一來他們就不太會從國民黨本位思考，且這股力量未來可能會持續發酵。

徐永明補充，朱立倫本來在新竹市是想提名學者翁曉玲，不過當時大家都覺得她沒有知名度，但現在回頭來看，如果是翁曉鈴對上高虹安，國民黨還是有些機會。徐指出，新竹市狀況最不穩定，現在民進黨感覺自己有機會，未來一個禮拜要看高虹安議題是否會繼續發酵，「不過高虹安還有幾張牌還沒出，郭台銘也還沒出手，所以新竹的選前變化應該會比台北還來得大。」

對於桃園今年藍綠陣營提名的人選，徐永明表示，朱立倫從過去擔任桃園縣長、新北市長的經驗中學到不少教訓，所以他在決定提名人選時，應該可以預測到對手將提名前新竹市長林智堅。

徐永明指出，撇開其他的東西來說，林智堅也確實是個好人選，只是先前才提倡新竹縣市合併議題，失敗了才到桃園來選，至於鄭運鵬本來就是桃園的在地立委，如果當時讓鄭運鵬直接參選，現在結果可能就不一樣。

徐永明指出，朱立倫提名張善政其實是很聰明的選擇，「因為張善政跟桃園掛勾不深，一開始來看是劣勢，但是現在看也許是優勢，且張善政溫吞的形象，在桃園可能也算討喜，而民進黨現在的選戰策略，就是狂打鄭文燦牌，可是桃園的政治版圖，還是偏藍軍比較多。」

苗栗部分，徐永明透露，民進黨跟時力之前也有談過要在苗栗合作，大家共同支持宋國鼎，「但那時候民進黨當然看不上，不過現在看起來徐定禎跟宋國鼎兩人的選票加起來是一定會贏。」

至於藍綠白選後版圖預測，徐永明說，民進黨選情在嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣最穩，而目前有機會的就是新竹市，澎湖縣也可以觀察，而前總統陳水扁曾預估保7席縣市長，還是有機會，目前基隆市的機會也比桃園市大一些。

徐永明認為，民進黨如果政治版圖萎縮到嘉義以南的話，對於2024就有影響，且民進黨打柯文哲，會把票打成反綠陣營，而柯文哲也順勢把藍綠票分走，且黃珊珊在台北市有20幾%支持度，所以民進黨也要去想，未來是否真的要與柯文哲如此敵對，甚至找尋合作的可能。

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