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全系搭載動態島！外媒盤點iPhone 15八大特點

▲iPhone 15將有八大更新。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 15將有八大更新。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果將於2023年9月發布新的iPhone 15。在過去幾個月，網絡上流傳著許多關於新機的傳言，iPhone 15的升級幅度將會超過iPhone 14，將搭載更多新功能，其中包括一些消費者等待了多年的功能和特性。

USB-C

根據外媒MacRumors的整理，首先，2023年蘋果沿用了多年的Lightning接口或將正式退出歷史舞台，將使用USB-C接口。也代表可以用同一條充電線為Mac、iPad和iPhone進行充電。

蘋果做出此改變，是因為歐盟規定，2024年之前，所有在歐洲銷售的iPhone都必須配備USB-C接口，所以蘋果面臨兩個選擇，不是在全球範圍內都採用USB-C接口，就是針對歐洲市場生產「歐洲特別版」iPhone。

固態按鍵

天風國際分析師郭明錤最近表示，蘋果有可能在iPhone 15上使用固態音量和電源鍵，以此來取代沿用了多年的物理按鍵。固態按鍵有點類似Mac上的觸控板和iPhone 7上的Home鍵，內置的觸感反饋可以模擬物理按鍵的觸感。

動態島

在今年的iPhone 14系列中，蘋果在iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max上增加了動態島功能，而售價較低的iPhone 14卻並未迎來此更新。而在明年的iPhone 15上，動態島成為全系標配的功能。

尺寸不變

截至目前的訊息指出，明年的iPhone 15上對機身尺寸將不會進行大的改變，因此其尺寸將於現行產品保持一致。iPhone 15和iPhone 15 Pro的螢幕尺寸為6.1吋，iPhone 15‌ Plus和iPhone 15‌ Pro Max為6.7吋。

潛望鏡鏡頭技術

在過去幾年中，一直有訊息指出蘋果正在研究潛望鏡鏡頭技術，而2023年這項技術有可能被正式推向市場。潛望鏡鏡頭已經被部分安卓手機製造商使用，其光學變焦能力超過了標準長焦鏡頭的變焦範圍。憑藉這項全新的技術，蘋果可以提供5倍甚至是10倍光學變焦，而目前的iPhone 14 Pro只能提供3倍光學變焦。

新命名

此前有國外媒體稱，蘋果可能會用「Ultra」機型取代iPhone 15系列中的Pro Max版本，與今年發布的Apple Watch Ultra一樣。蘋果可能藉此名義，將某些功能限制在最高階的iPhone型號上，例如上面提到的潛望鏡鏡頭技術。郭明錤此前也曾表示，潛望鏡鏡頭技術可能會成為高價版iPhone的獨有功能。

3nm A17晶片

iPhone 15‌ Pro有可能成為首款搭載台積電生產的3nm晶片的機型。預計3nm技術將讓設備的處理速度提高10%至15%，並且能將功耗降低最多30%。如果真的使用，新的晶片將比A16在性能方面實現大幅提升。

記憶體

iPhone 15‌ Pro的記憶體可能升級到8GB，而當前‌iPhone 14 Pro的記憶體為6GB，增加的目的可能為一些新功能提供支援，例如潛望鏡鏡頭技術。

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