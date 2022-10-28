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iPhone 15 Pro音量鍵有變革　郭明錤曝改採這模式

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲預計明年的iPhone 15 Pro以上機型電源、音量鍵將有新設計。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

天風國際分析師郭明錤在推特發文指出，最新調查顯示，iPhone15 的兩款高階機型的音量鍵和電源鍵可能採用固態按鍵設計（類似於iPhone7/8 / SE2 的 Home 鍵設計）以取代物理、機械按鍵設計，其內部左右兩側將有Taptic Engines 提供力反饋，讓用戶感覺就像在按下物理按鈕。

郭明錤還稱，由於這一設計變更，每部iPhone 使用的 Taptic Engine 數量將從目前的 1 個增至3 個。因此，既有 Taptic Engine 供應商立訊精密、瑞聲科技將是顯著受益者。預期高端 Android 手機也將跟隨蘋果的設計以創造新賣點。

也就是說，明年發布的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 機型上可以看到這一變化，標準版的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 則延續原先的設計，這個特點將作為 Pro 版 iPhone 新機的賣點。此外，iPhone 15 系列也將成為放棄 Lightning 接口而採用 USB-C 的系列。

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