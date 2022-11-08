送199元沐浴乳買票！眾親友變幽靈人口飄選區　候選人6萬交保

▲新竹縣北埔鄉一范姓村長候選人涉用沐浴乳買票。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者郭玗潔／新竹報導

距投票日僅剩18天，賄選頻傳！新竹縣北埔鄉一范姓村長候選人涉賄，不僅以價值199元的沐浴乳買票，同時特地將親友的戶籍遷至選區，以尋求支持。警方獲報後，昨（7）日執行搜索傳喚相關涉案人到案，檢方訊後將范男以6萬元交保。



新竹地檢署、新竹縣政府警察局竹東分局等單位，共同偵辦北埔鄉村長范姓候選人禮品賄選，及虛偽遷徙戶籍妨害投票等案件，於昨（7）日執行搜索、訊問後，認為范男涉有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂、刑法第146條妨害投票等罪嫌，以6萬元交保。



新竹地檢署初步釐清，范姓候選人於今年4月至9月間，拜訪選舉區內選民時，贈送市價約199元之沐浴乳尋求支持，同時另將親友的戶籍自外地遷徙至選舉區內，查賄團隊於昨日持法院核發的搜索票，兵分2路執行搜索，並同步傳喚、通知涉案人、證人等共13人到案。檢察官訊問後，范男以6萬元交保，其餘人則請回。

新竹地檢署呼籲，候選人應以政見爭取選民的認同，若以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為。距投票日僅剩18天，新竹查賄團隊將加強查賄力道，全力偵辦各種介選的犯罪行為，也鼓勵民眾見聞賄選情事，應義無反顧「選擇做對的事」勇敢檢舉，一旦檢舉，絕對保密，且可獲得檢舉賄選獎金最高1000萬元。

▲新竹縣北埔鄉一范姓村長候選人涉賄選。（圖／記者陳凱力翻攝）