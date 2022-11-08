高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　詐騙渣男大開口：女兒陪我1天

▲高雄單親媽媽小美被楊男用雙重身分欺騙，圖非當事人。（示意圖／翻攝pixabay網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名28歲楊姓男子利用帥哥的照片，透過網路認識單親女子小美（化名）。楊男吹噓性能力高強又多金，要求小美簽下性愛契約及傳自慰影片，最後用雙面手法與其發生關係並索要金錢，直到開口要求30萬元或小美女兒陪他一晚等，才讓楊女受不了而報警。

判決書指出，楊男2021年6月一人分飾兩角，在臉書社團「靠北婚姻543-兩性無禁忌情感討論區」搭訕小美，加LINE後傳送他人的帥照掩飾自己身分，不斷吹噓自己性能力很強、經濟能力闊綽的假象，藉此得到小美好感，還拿到小美的自慰影片，雙方簽下性愛契約。

楊男謊稱，他跟哥哥有大筆的遺產糾紛，要求小美跟哥哥發生關係，以此當作遺產談判的籌碼，讓小美信以為真；然而，楊男扮演「哥哥」現身，同年7月2日跟小美在汽車旅館發生關係。

同年7月4日，楊男以哥哥的身分說謊表示，他知道小美跟楊男串通要詐取他的金錢才發生關係，因此要提出仙人跳、詐欺告訴，謊稱楊男已賠償200萬，小美只要付10萬元就可以和解不提告。小美對此害怕不已，又於汽車旅館內交付10萬元，並簽立和解書。

楊男食髓知味，又傳訊息給小美說，因為任務失敗被哥哥發現，因此哥哥要把小美自慰的影片傳給小美的親友看，若要刪除影片，只要讓小美的女兒陪哥哥到旅館1天，或交30萬元即可。對此，小美同意支付30萬元，但最後不堪鉅額索取的壓力，報警處理並封鎖楊男，這才讓案情曝光。

楊男到案後坦承犯行表示，和解金10萬元只有收到4萬元，但檢方發現楊男於同年7月5日提領過11萬元。

高雄地院認為，楊男用不肖方式詐取小美的錢財並恐嚇，使其心生畏懼，但念及楊男犯後坦承犯行，態度尚可，因此依犯詐欺取財罪處6月徒刑，恐嚇取財未遂罪處4月徒刑，應執行有期徒刑8月，可易科罰金，全案可上訴。

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