網路美女約見面　男子遭恐嚇險被騙3萬2千元

▲一名林姓男子欲與女網友見面時，被恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對其不利，市警二分局據報及時攔阻保住林男積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名林姓男子透過網路交友軟體，認識一位面容姣好、身材火辣的美女，該女網友「蜜雅」誆稱其經理為「某幫派戰堂份子」，恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對其不利等語，林男7日下午到超商購買遊戲點數，被超商店員察覺有異，報市警二分局到場及時攔阻保住林男積蓄。





市警二分局海安所員警洪正偉、黃順發獲報到場， 33歲林男向警方說，他透過交友軟體認識一名女子，對方以通訊軟體Line暱稱「蜜雅」與其聯繫多日，雙方相談甚歡，並於7日下午4時許相約在中西區康樂街超商見面，但對方說林男須支付3萬2000元遊戲點數作為保證金才能見面，該女網友見林男猶豫不決時，表示保證金只是一個形式而已，見面之後都會退還的，並告知其經理為某幫派戰堂份子，如不依指示購買點數，揚言將直接帶兄弟殺到他家去，還傳送多張「被修理」打得鼻青臉腫、遍體鱗傷的照片，林男驚慌失措、心急如焚趕緊到超商購買遊戲點數。





林男心有餘悸問警說：「我不會有事吧？真的很害怕！」。二分局海安所員警洪正偉、黃順發向林男耐心解說，告知這是常見的詐騙慣用伎倆並分享相關新聞案例，詐團騙不到錢就恫嚇，並奉勸網路交友要注意陷阱，遇到騙徒要趕緊報警，若接獲網友需購買遊戲點數時，千萬別上當，以免被詐騙，林男才豁然開朗，感謝警方的協助，免於受騙。

市警二分局表示，網路交友陷阱多，詐騙集團化身帥哥、美女，先聊天交友再用各種藉口行騙，民眾千萬要提高警覺，避免輕信陌生人所言匯款或交付遊戲點數，疑似接獲詐騙資訊或是電話時，可撥打反詐騙諮詢專線165查詢，切勿照著對方指示購買點數或操作匯款，以免造成損失、得不償失。