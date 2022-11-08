　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

網路美女約見面　男子遭恐嚇險被騙3萬2千元

▲一名林姓男子欲與女網友見面時，被恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對其不利，市警二分局據報及時攔阻保住林男積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一名林姓男子欲與女網友見面時，被恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對其不利，市警二分局據報及時攔阻保住林男積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名林姓男子透過網路交友軟體，認識一位面容姣好、身材火辣的美女，該女網友「蜜雅」誆稱其經理為「某幫派戰堂份子」，恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對其不利等語，林男7日下午到超商購買遊戲點數，被超商店員察覺有異，報市警二分局到場及時攔阻保住林男積蓄。

▲一名林姓男子欲與女網友見面時，被恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對其不利，市警二分局據報及時攔阻保住林男積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局海安所員警洪正偉、黃順發獲報到場， 33歲林男向警方說，他透過交友軟體認識一名女子，對方以通訊軟體Line暱稱「蜜雅」與其聯繫多日，雙方相談甚歡，並於7日下午4時許相約在中西區康樂街超商見面，但對方說林男須支付3萬2000元遊戲點數作為保證金才能見面，該女網友見林男猶豫不決時，表示保證金只是一個形式而已，見面之後都會退還的，並告知其經理為某幫派戰堂份子，如不依指示購買點數，揚言將直接帶兄弟殺到他家去，還傳送多張「被修理」打得鼻青臉腫、遍體鱗傷的照片，林男驚慌失措、心急如焚趕緊到超商購買遊戲點數。

▲一名林姓男子欲與女網友見面時，被恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對其不利，市警二分局據報及時攔阻保住林男積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林男心有餘悸問警說：「我不會有事吧？真的很害怕！」。二分局海安所員警洪正偉、黃順發向林男耐心解說，告知這是常見的詐騙慣用伎倆並分享相關新聞案例，詐團騙不到錢就恫嚇，並奉勸網路交友要注意陷阱，遇到騙徒要趕緊報警，若接獲網友需購買遊戲點數時，千萬別上當，以免被詐騙，林男才豁然開朗，感謝警方的協助，免於受騙。

▲一名林姓男子欲與女網友見面時，被恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對其不利，市警二分局據報及時攔阻保住林男積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲一名林姓男子欲與女網友見面時，被恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對其不利，市警二分局據報及時攔阻保住林男積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局表示，網路交友陷阱多，詐騙集團化身帥哥、美女，先聊天交友再用各種藉口行騙，民眾千萬要提高警覺，避免輕信陌生人所言匯款或交付遊戲點數，疑似接獲詐騙資訊或是電話時，可撥打反詐騙諮詢專線165查詢，切勿照著對方指示購買點數或操作匯款，以免造成損失、得不償失。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／魔獸來了！　霍華德首度上場時間曝光
綠營拋「北北基桃1200元月票」　可搭北捷、機捷等5種運具
身家破74億台幣！　魔獸霍華德成台籃史上最大咖洋將
「4生肖、3星座」中大樂透機率高！　今頭獎上看4.7億
今晚有血月！　各縣市賞月機率曝
張愛雅閃婚！　大7歲尪「濃眉高壯」長相曝光
剛上市就降價！　iPhone 14「這款機型」降價逾3000
姓名對中3字！　免費住台中最新飯店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高屏3消防員參加六星迷宮救護競技大賽　獲全國第3名

屏東交通安全專案啟動　無號誌路口+閃燈路口未停等...最重罰1800

失聯移工沿路逃竄　熱心民眾助南警壓制獲表揚！

網路美女約見面　男子遭恐嚇險被騙3萬2千元

張善政堅決反對數位威權　拋《數位五策》科技政見

藻礁區內丁種建地變更為海洋資源用地　賴香伶籲市府加快腳步

嘉大附小打造友善校園　反霸凌宣導學習自我保護

生育補助最高9萬…　連江縣長候選人曹爾元提9大福利加碼

選戰倒數　桃檢反賄專車出動四大系統全面出擊

彰化員林暗夜土雞城火警　業者救火不成急忙逃出

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

高屏3消防員參加六星迷宮救護競技大賽　獲全國第3名

屏東交通安全專案啟動　無號誌路口+閃燈路口未停等...最重罰1800

失聯移工沿路逃竄　熱心民眾助南警壓制獲表揚！

網路美女約見面　男子遭恐嚇險被騙3萬2千元

張善政堅決反對數位威權　拋《數位五策》科技政見

藻礁區內丁種建地變更為海洋資源用地　賴香伶籲市府加快腳步

嘉大附小打造友善校園　反霸凌宣導學習自我保護

生育補助最高9萬…　連江縣長候選人曹爾元提9大福利加碼

選戰倒數　桃檢反賄專車出動四大系統全面出擊

彰化員林暗夜土雞城火警　業者救火不成急忙逃出

目睹飛機墜毀！他勇敢跳水救24人「卻昏迷送院」　獲封英雄賞1.4萬

車內丟菸蒂！少年騎士見仇家「安全帽砸車」反被倒車撞　全被逮

台灣網紅提娜美國遇搶劫！疑「口袋藏槍」掏20美元保命

「1111111」永保安康車票開賣　高雄男搶頭香！買20張向女友求婚

玩濟州島更方便！台虎11／25復飛、德威航空12月首航「台北－濟州」

雙11小確幸！超商「美式只要31元」爽喝　5千件商品下殺最低1折

身家破74億台幣！　魔獸霍華德成台籃史上最大咖洋將

綠拋35億推北北基桃「首都通交通月票」　月付1200元搭5種運具

文物桌遊應用教育現場　台科大連兩年奪國際教育遊戲競賽大獎

閨蜜互搶男友鬧翻！KTV「扯髮、踹肚」　她慘被打成豬頭崩潰

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

地方熱門新聞

連江縣長候選人曹爾元　提9大福利加碼

張善政反數位威權　拋五策科技政見

暗夜土雞城火警　業者急忙逃出

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

網路美女約見面男子險被騙

萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

失聯移工沿路逃竄民眾助南警壓制獲表揚！

守護台南市民夜晚安全回家的路

「屏展披金赤鳯」一日營　53位親子玩到不要回家

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

桃檢反賄專車出動　四大系統全面出擊

桃園翁迷途難搜尋　靈犬小黑來幫忙

大樓庭院有陰宅　清明外人來掃墓

南消二大隊企業自主防災再升級

更多熱門

相關新聞

防範求職詐騙　堅持不提供密碼

防範求職詐騙　堅持不提供密碼

我們看著新聞報導，怎樣的人求職最容易被騙呢？凡是工作愈難找，愈急於想找到工作的人，就愈容易受騙上當。因為工作實在太難找了，先求有再求好，先去再說。不法集團就是利用這個心態，才能持續得逞。找不到工作要檢討真正的原因，千萬不可慌了陣腳，失去理智，否則只會雪上加霜。

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　渣男開口要女兒陪

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　渣男開口要女兒陪

人其實厭惡說謊　詐騙成性難抵良善

人其實厭惡說謊　詐騙成性難抵良善

冷血詐團釀3命　24嫌落網16收押

冷血詐團釀3命　24嫌落網16收押

渣男1人飾兩角　騙單親媽一砲可拿300萬

渣男1人飾兩角　騙單親媽一砲可拿300萬

關鍵字：

網路美女詐騙

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

永和驚見「唐寶寶」傳單　網喊：要店家死？

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

11月下旬桃花超旺「4星座」

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面