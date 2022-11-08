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選舉多做溫情訴求　黃珊珊：我不會故意哽咽或示弱

記者陳家祥／台北報導

年底九合一大選進入最後倒數階段，近來美麗島電子報再公布民調，黃珊珊與陳時中死亡交叉落到第3名；有名嘴建議，最後階段應該多打溫情牌、讓選民感到不捨。對此，黃珊珊說，可以多做溫情訴求，但選舉不要變成一場演出或演戲，「我也不會故意用示弱的方式或哽咽的方式，尋求大家的同情，選舉應該是理性比較好」。

▲▼無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

黃珊珊說，民調每天上上下下，都有不同的說法，現在離選舉比較近，政黨會操作一些他們自己的組織動員跟棄保的口號，甚至有一些抹黑，「我覺得這是很正常的」。

黃珊珊強調，最後階段還是爭取最大多數市民的支持，相信辯論過後，大家可以仔細去看相關辯論的內容，加上上個周末騎腳踏車，「這幾天在市場，我覺得反而表態的民眾增加了」。

對於民調數字，黃珊珊直言，「大家到現在為止接到市話的機率很低，市話調查這個部分參考就好」。

另外，名嘴黃暐瀚建議，說你過去都打律師牌營造專業形象，現在應該要讓選民感到捨不得、多打溫情牌？黃珊珊說，每個人都有每個人的個性，「那我覺得，我希望大家不要變成...，我贊成他的說法，但是就是說我們還是有自己的步調」。

黃珊珊說，選舉不要變成一場演出或演戲，她就是想呈現最真實的自己，當然可以做一些溫情的訴求，「但是就是像我，我也不會故意用示弱的方式或哽咽的方式，尋求大家的同情，我會盡量避免這樣的事情，我覺得選舉應該是理性比較好」。

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