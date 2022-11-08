高虹安赴立院避談助理費風波　僅回兩字便快步離開

▲立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁7日公布數張收據明細，內容為立委高虹安國會辦公室的支出，包括治裝費、餐費等，還要助理上繳現金到辦公室帳戶。對於高虹安說法，藍綠黃陣營都不買單，高虹安8日上午至立院質詢，質詢結束後，離開議場時被媒體追問，高僅說，謝謝，上午都已經回應過，便快步離開。

林耕仁近期追打高虹安助理爭議，昨更爆出高虹安辦公室有公積金制度，引發議論，而高虹安強調，辦公室的助理領取薪資、加班費都是合法合規，且有實質工作內容，對於林耕仁指控辦公室薪資流向，「我本人花了一些時間跟主任助理作內容確認，他們是以公積金方式，進行辦公室內部的運作，但這樣子的一個資料，林耕仁到底如何取得？這樣我們辦公室都覺得毛骨悚然。」

然而相關議題持續延燒，對於「公積金」制度，立委許智傑表示，這個其實是比較誇張，區域立委跟不分區立委聘請助理員額差很多，不分區立委只有一個辦公室，這部分如果屬實也太便宜行事，希望高虹安誠實面對，這不只是道德瑕疵問題還有法律問題，希望她能解釋清楚。

許智傑指出，可以看到全國助理費用有問題的，大部分是直轄市議員，現在不分區立委也有這種情況，應該要盡快把這件事情釐清。