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社會 社會焦點 保障人權

高雄槍響2車遭開15槍！陳其邁令最短時間破案　警已掌握特定人車

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（8）日凌晨4點，在88橋下大寮靠近光明路與大明路驚傳槍響。據了解，嫌犯疑似對被害人車輛掃射15槍，當場造成2男受傷送到長庚醫院搶救。高雄市長陳其邁上午在展開掃街拜票行程前強調，高雄市警察局長林炎田清晨就有跟他報告槍擊案，第一時間警方已經掌握特定人車全力緝凶，他也指示務必在最短時間破案。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼陳其邁展開掃街拜票行程，但同時也密切掌握槍擊案狀況。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

對於清晨的街頭槍擊案，陳其邁今早在展開掃街拜票前受訪表示，今天清晨警察局長就有跟他報告這件槍擊案，第一時間警方已經掌握特定人車全力緝凶中，他也指示警察局務必在最短時間破案，逮捕兇嫌到案，另請警察局第一時間對外說明。他說，這個狀況都有全程掌握，目前也已掌握特定人車對象。

林炎田10點對外說明案情，他指出，槍擊案發生之後，本局立即由林園分局刑警大隊組專案小組，就現場進行勘查採證，初步鎖定3輛涉案的作案車輛積極追查當中。

根據影像畫面，初步有3台車涉案行兇，其中1部車對著2部被害人車輛連開15槍，第一部中槍的BMW，駕駛座中4槍，翁姓駕駛頸部中1槍，第二部車輛車身遭連開11槍，翁姓駕駛右腳中1槍，2人都正請長庚醫院積極治療中。

警方表示，目前雙方是否有恩怨、債務或行車糾紛等特殊事故，會在嫌犯到案後進一步釐清犯案動機，現在車子動態都已經掌握，會在最短時間內查緝。據了解，受害人有前科資料，對於案情陳述仍避重就輕。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據曝光的現場開槍畫面，可以清楚看到地上疑似是彈殼，警方用「黃色」牌子做記號，方便現場勘驗，究竟是什麼樣的原因造成開槍，目前警方調閱監視器已經鎖定相關人車進行追查當中。

警方表示，林園分局8日凌晨4點接獲通報，在大寮區台88線下大明街229巷疑似有槍擊案，並有人受傷，分局立即調派快打部隊及成立專案小組。初步調查，現場為兩部自小客車停等紅燈，於綠燈起步時，疑似遭槍擊，兩人受傷，一名頭部，一名腿部受傷，經檢視現場，現場有彈孔及彈殼，總共有15個，目前已鎖定人車，積極追捕中。

▲▼ 開槍畫面曝光！2車被開15槍撞電線桿　長腿女開車門逃命 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光，副駕駛走下一名女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

透過監視器畫面，其中一台中彈的白色車輛還因此撞到電線桿，隨後從車後座先逃下一名男子，而之後又在副駕駛座逃出一名長腿女子，他們的身份，警方正在釐清當中。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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