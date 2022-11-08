台版豬仔遭囚虐3死太震撼　內埔警強力「清樓」抓到通緝犯

▲內埔警方清樓查獲通緝犯。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

新北市警方破獲大規模囚禁、虐殺人頭帳戶「豬仔」案，被形容是台版柬埔寨；為安定民心，內埔警分局配合警政署實施全國性同步打擊詐欺及掃黑專案行動，全力掃蕩是類暴力案件，宣示守護民眾生命、身體及財產安全的決心。

內埔警方執行掃蕩勤務，集結偵查隊及派出所警力針對轄內日租套房、汽車旅館等旅宿業、桌遊主題餐廳、電子遊藝場等遊憩業及大樓、廢棄工寮等場所執行大掃蕩，全力挖掘是否有潛在被害人遭誘騙、軟禁。

尤其轄內內埔鄉大同路與新生路段學生租屋處林立，又多數學生涉世未深，常常是詐騙案件的被害人，是詐騙集團眼中的「大肥羊」，為避免該租屋熱區藏汙納垢，於是針對該路段出租房屋執行清樓專案。

秉持一個潛在被害人都不放過的決心，在一戶一戶的查訪、清查下，意外在新生路一處出租套房外緝獲毒品通緝犯1名，逃匿多時的通緝犯對於警方如何緝捕也是一臉矇。

內埔分局長莊順智表示，詐騙集團利用人性的無知及單純進行誘騙，單純的民眾被騙得精光、或無端成了詐欺集團的人頭帳戶、更甚至遭囚禁，對此警方決不會坐視，集團一個一個掃、詐欺案一件一件破、被害人一個一個救，但也呼籲民眾保持警覺心，有任何問題或疑惑都可以向警方求助，不要成為任詐騙集團宰割的「大肥羊」。