「1111111」永保安康車票開賣　高雄男搶頭香！買20張向女友求婚

記者林悅／台南報導

「1111111」台南永保安康紀念車票開賣，8日清晨5時30分在永康車站開賣，吸引200多位民眾排隊搶票，高雄李姓男子夜宿車站搶到頭香，買了20張車票要向小15歲的女友求婚，另有男大生買20張車票要送同學、親友與家人，希望大家能「平安」、「長長久久」。

▲「1111111」台南永保安康紀念車票開賣，許多民眾漏夜排隊買票，欲送給親朋好友們，給對方滿滿祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市永康車站8日清晨5時30分起，連續4天發售「1111111」7個1連號的永保安康車票，總票數預定5萬張，每天額度1萬2500張，販售時間至11月11日晚上11時30分截止。

永康火車站站長曾俊銘指出，一早上班就開始賣，人潮很多，約有200人排隊，現場有請警察及車站人員幫忙維持秩序，1天約賣12000多張紀念票。站務員楊婉莉小姐則說，1天約賣1.25萬張紀念票，直到5萬張售完，民眾購買很踴躍，很多人排隊購買，手都賣到很痠。

台南男大生說，他排1多小時才買到紀念票，他買20張，想與買「成功」紀念票的同學交換及送給親朋好友及家人。另名也是排1小時多的民眾表示，他專程來排隊買紀念票，想送給家人及朋友，他學得這次「1111111」永保安康紀念票，代表「平安」、「長長久久」，希望以此祝福家人、朋友，永遠平安健康。

現場有來自斗南的女性民眾偕友一起來台南永康買紀念票，她表示花3小時的時間，店不顧專程跑來買紀念票送給好朋友，因「1111111」代表「唯一」，她要送給這些10多年好友，意義比什麼都重要。她還透露已排第二輪了。

永康車站配合車票販售，站內更設計「心中唯一」限定版紀念戳章供民眾蓋用，台鐵高雄運務段則為永康車站、保安車站各設計一個幸福戳章，分別是「一唱一和一輩子一心一意一生一世」、「一吟一詠一世情一點一滴一生一世」，買得紀念票的民眾，馬上蓋限定版紀念戳章，讓紀念票成為吉祥幸福的禮物，贈送給心愛的家人、朋友們。

據了解，許多民眾可能7日晚上起，就陸續趕往台南永康車站，車站前有長長的排隊人龍，開賣前已有200多人排隊，每人購票上限20張，車站人員8日凌晨完成備票，站方希望能滿足民眾的購買需求。