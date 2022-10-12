青春無敵！橘色惡魔＋小綠綠交流　「小綠綠版櫻桃小丸子」好吸睛

▲橘高校吹奏部學生與北一女學生交流互贈禮物。（圖／翻攝自北一女中家長會樂儀旗家長後援會Facebook）

記者楊惠琪／台北報導

「小綠綠」北一女樂儀旗隊和「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部學生，今年在國慶大會的演出全台沸騰，連日討論熱度不減，兩校學生互動交流也引發討論。北一女家長會樂儀旗家長後援會在臉書曝光，日前「橘色惡魔」造訪北一女校園的花絮影片，北一女學生準備了「小綠綠版的櫻桃小丸子」玩偶當伴手禮，讓日本學生樂翻了。

北一女校長陳智源表示，日本京都橘高校吹奏部學生是在10月6日到訪，當天安排兩校表演學生相見歡活動，會中安排兩校學生代表致詞、北一女校園與樂儀旗隊介紹，還有槍法示範表演，全程由擅長日文的北一女學生擔任「綠衣使節」進行翻譯。

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▲「小綠綠版櫻桃小丸子」伴手禮大受日本學生歡迎。（圖／翻攝自北一女家長會樂儀旗家長後援會YouTube）

陳智源說，當天兩校學生互動融洽，透過分組交流活動，互相示範槍法，也互贈小禮物，日本京都橘高校準備了小扇子，北一女準備了家長會取得日方授權的「小綠綠版櫻桃小丸子」玩偶，場面相當溫馨。

▲北一女校長陳智源率領樂儀旗隊學生在門口列隊歡迎日本橘高校師生（圖／翻攝自北一女家長會樂儀旗家長後援會YouTube）

兩校交流花絮影片中可看到，「橘色惡魔」從在北一女校門前就樂不可支，頻頻向拍攝鏡頭打招呼，北一女校長陳智源率領樂儀旗隊隊員在校門熱情迎接；進到校內會議中心進行一連串的交流活動，不時拿起手機自拍，而在分組交流時間，小綠綠更示範耍槍動作，還指導橘高校學生正確動作，看到北一女學生拿出「小綠綠版櫻桃小丸子」玩偶，更是樂翻了。

陳智源說，北一女樂儀旗隊學生苦練多時，暑假幾乎天天到校練習，今年國慶表演引起熱烈迴響，替學生感到驕傲，表演結束後也不得閒，因為明後天就要段考，而二個月後，也將獲邀赴美參加2023元旦加州玫瑰花車大遊行，感謝各界熱心捐款為表演學生籌募旅費，將在段考結束後，對外說明募款進度和行程規劃。