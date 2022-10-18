　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

橘色惡魔期中考結束了！全員錄影片中文問候　承諾絕對會再來台灣

▲▼「橘色惡魔」全體成員錄影片給台灣。（圖／翻攝Facebook／李厚慶臉書）

▲「橘色惡魔」超甜！全體成員錄影片給台灣，用中文問候，承諾絕對會再來。（圖／翻攝Facebook／李厚慶臉書）

記者林育綾／台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部在國慶來台演出，引發全台沸騰，可惜表演結束後她們也隨即火速離台，返日準備隔天期中考。如今期中考結束，橘色惡魔也再次齊聚，拍下3段影片分別給北一女中、曉明女中、台灣的朋友們，除了關心同樣要考試的2間女中同學們，更承諾絕對會再來台灣，還用中文高喊「讚」、「我愛台灣」。

▲▼ 橘高校吹奏部。（圖／橘高校吹奏部官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部此次來台國慶表演，圈粉無數。（圖／橘高校吹奏部官網）

▲▼ 橘高校吹奏部。（圖／橘高校吹奏部官網）

文化總會秘書長李厚慶17日在臉書分享來自「橘色惡魔」的三段影片，他提到，「雖然外面在下雨，可是心中暖洋洋的」，原來是在上週五考完期中考試的京都橘高校吹奏樂部，錄製三段影片感謝北一女中、曉明女中及台灣的朋友。

▲橘色惡魔。（圖／翻攝自臉書／日本台灣交流協會）

▲橘色惡魔表演結束後火速離台，返回日本準備隔天期中考。（圖／翻攝自臉書／日本台灣交流協會）

影片畫面可見「橘色惡魔」所有成員齊聚一堂，分別對北一女中、曉明女中同學們在台期間的交流表達感謝，並表示已經順利的回到學校並完成期中考，也關心兩校同學們是否也考完試了？而橘色惡魔全體成員更用中文齊聲喊「讚！」、「我愛北一女中」、「我愛曉明女中」，更承諾絕對會再拜訪台灣。

▲▼日本京都橘高校吹奏部應文化總會之邀，6日抵台準備在下周國慶大會演出，今赴北一女交流，而總統蔡英文送上圓山飯店珍奶慰勞。（圖／文化總會提供）

▲京都橘高校感謝在台期間與北一女中、曉明女中交流。（圖／文化總會提供）

而錄製給台灣朋友的影片也提到，「大家好，我們非常想念你們，很想儘快回台灣，我們考完試了」，並齊聲用中文喊「我愛台灣！」

網友看了影片也紛紛讚「她們很會耶！」、「真可愛！」、「很會耶~!這樣以後台灣粉絲會變超多吧」、「真是一群可愛的女孩們」，還有熱情粉絲說「自從國慶後，我天天都在看他們當天的演奏，超喜歡的」。

▼橘色惡魔給台灣朋友的三段問候影片：

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
7年婚斷首發聲！　分手妹心碎宣布：關係按下暫停鍵
獨／黃義交1998年帶何麗玲拜票　珍貴畫面曝光
LIVE／黃義交家屬含悲認屍　好市多又要換銀行！會員怒喊煩
長榮空姐穿「氣球比基尼」 ！　嫩腰美腿全都露
快訊／好市多卡被搶親！　國泰世華回應
古天樂驚證實「神經全壞死」！　急入院動手術
好市多慘了！　聯名卡換東家「會員超反彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「好市多突寄1通知」她氣丟回收　會員賭爛：不尊重主卡人

國家產學大師獎公布　雲科大邱上嘉首位「人文藝術領域得主」

長榮空姐愛心桌曆曝光！攜手知名藝術家　穿氣球比基尼驚豔入鏡

橘色惡魔期中考結束了！全員錄影片中文問候　承諾絕對會再來台灣

網美弄破懶骨頭「保麗龍球狂灑」流入海！遭轟汙染　她嗆2句刪限動

好市多慘了！聯名卡換東家「會員超反彈」　怒喊煩人：不去了

南美館「3尊殭屍罰站114天」嚇到回家了　網笑曝1體驗：說嘴一輩子

霜降要來了！開運法曝　「這月生日」小心血光

獨／「橘色惡魔」帶回家　獸醫院搭時事哏「橘貓認養秒殺」

停百齡橋慘成泡水車！律師林智群教戰「國賠3主張」：簡訊只提淡水河

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

「好市多突寄1通知」她氣丟回收　會員賭爛：不尊重主卡人

國家產學大師獎公布　雲科大邱上嘉首位「人文藝術領域得主」

長榮空姐愛心桌曆曝光！攜手知名藝術家　穿氣球比基尼驚豔入鏡

橘色惡魔期中考結束了！全員錄影片中文問候　承諾絕對會再來台灣

網美弄破懶骨頭「保麗龍球狂灑」流入海！遭轟汙染　她嗆2句刪限動

好市多慘了！聯名卡換東家「會員超反彈」　怒喊煩人：不去了

南美館「3尊殭屍罰站114天」嚇到回家了　網笑曝1體驗：說嘴一輩子

霜降要來了！開運法曝　「這月生日」小心血光

獨／「橘色惡魔」帶回家　獸醫院搭時事哏「橘貓認養秒殺」

停百齡橋慘成泡水車！律師林智群教戰「國賠3主張」：簡訊只提淡水河

台灣女婿AKIRA二度力挺高雄影展　合體楊小黎、9m88

震懾北韓禁第7次核試！美韓月底「聯合空中軍演」　出動250架戰機

狂砍22刀殺了養他長大的阿嬤！竟先拿錢買春　舅舅氣到當庭飆髒話

曾文水庫拉警報！蓄水不到5成 黃偉哲一招多1.6萬噸「放流水」

客製鏈輪助攻自行車產業　虎科大校長張信良獲「2022未來科技獎」

色老頭轉世？柯基緊盯「電視辣妹」定格不動　一播廣告秒撇頭走掉

酒駕慣犯喝茫改騎「電動滑板車」　法官仍認酒駕判刑2月罰1萬

孔曉振大露美背「小眾白紗」曝光！　選中《慾望城市》夢幻婚鞋嫁了

《棒棒堂》拿鐵爆7年婚斷首發聲！　分手妹心碎宣布：關係按下暫停鍵

30年「康樂街牛肉湯」頂讓！　李懿崩潰連喊6不：上上周才說好喜歡

生活熱門新聞

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

「WHY AND 1/2」明年結束營業

國三兒借路人1000元被騙　媽1招讓眾人讚爆

他斷10年友誼　被當情緒垃圾桶

百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

捷運抬頭有個肚子！他苦惱「怎判斷孕婦或肥肉」

3大新變異株入侵　BF.7症狀曝光

免9千租金！房東只有1要求還給錢

男友常忘帶手機！閨蜜：一定有鬼...她搜包包傻了

今晨16.5℃！恐又有新颱生成變天時間曝

水溝驚現高速流水屍？夾腳拖男躺平滑下山

5縣市豪大雨特報！泥水灌汐萬路

更多熱門

相關新聞

獨/「橘色悪魔」帶回家　獸醫院搭時事哏「橘貓認養秒殺」

獨/「橘色悪魔」帶回家　獸醫院搭時事哏「橘貓認養秒殺」

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部學生，今年在國慶大會的精彩演出，風靡全台，儘管表演落幕，連日討論話題不斷。台中一家動物醫院也搶搭這股「橘色惡魔」風潮，透過臉書宣布送養兩隻可愛的小橘貓，果然橘色魅力無法擋，不到半小時秒殺下架，創下有史以來最快認領速度。

周玉蔻打三劑高端順利赴日　衝京都橘高校見驚喜

周玉蔻打三劑高端順利赴日　衝京都橘高校見驚喜

獨／小綠綠vs橘惡魔各有千秋！北一女樂儀旗隊「段考後冒雨苦練」

獨／小綠綠vs橘惡魔各有千秋！北一女樂儀旗隊「段考後冒雨苦練」

橘色惡魔「義肢女孩」身分曝光！台網友噴淚：羞愧了

橘色惡魔「義肢女孩」身分曝光！台網友噴淚：羞愧了

日本橘高校讚台灣！回憶來台表演：如夢一般

日本橘高校讚台灣！回憶來台表演：如夢一般

關鍵字：

橘色惡魔京都橘高校李厚慶文化總會

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

劉雨柔首鬆口離婚主因！　

「WHY AND 1/2」明年結束營業

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面