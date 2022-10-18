橘色惡魔期中考結束了！全員錄影片中文問候　承諾絕對會再來台灣

▲「橘色惡魔」超甜！全體成員錄影片給台灣，用中文問候，承諾絕對會再來。（圖／翻攝Facebook／李厚慶臉書）

記者林育綾／台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部在國慶來台演出，引發全台沸騰，可惜表演結束後她們也隨即火速離台，返日準備隔天期中考。如今期中考結束，橘色惡魔也再次齊聚，拍下3段影片分別給北一女中、曉明女中、台灣的朋友們，除了關心同樣要考試的2間女中同學們，更承諾絕對會再來台灣，還用中文高喊「讚」、「我愛台灣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部此次來台國慶表演，圈粉無數。（圖／橘高校吹奏部官網）



文化總會秘書長李厚慶17日在臉書分享來自「橘色惡魔」的三段影片，他提到，「雖然外面在下雨，可是心中暖洋洋的」，原來是在上週五考完期中考試的京都橘高校吹奏樂部，錄製三段影片感謝北一女中、曉明女中及台灣的朋友。

▲橘色惡魔表演結束後火速離台，返回日本準備隔天期中考。（圖／翻攝自臉書／日本台灣交流協會）



影片畫面可見「橘色惡魔」所有成員齊聚一堂，分別對北一女中、曉明女中同學們在台期間的交流表達感謝，並表示已經順利的回到學校並完成期中考，也關心兩校同學們是否也考完試了？而橘色惡魔全體成員更用中文齊聲喊「讚！」、「我愛北一女中」、「我愛曉明女中」，更承諾絕對會再拜訪台灣。

▲京都橘高校感謝在台期間與北一女中、曉明女中交流。（圖／文化總會提供）

而錄製給台灣朋友的影片也提到，「大家好，我們非常想念你們，很想儘快回台灣，我們考完試了」，並齊聲用中文喊「我愛台灣！」

網友看了影片也紛紛讚「她們很會耶！」、「真可愛！」、「很會耶~!這樣以後台灣粉絲會變超多吧」、「真是一群可愛的女孩們」，還有熱情粉絲說「自從國慶後，我天天都在看他們當天的演奏，超喜歡的」。

▼橘色惡魔給台灣朋友的三段問候影片：