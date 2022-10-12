橘色惡魔震撼全場！阿伯轉頭酸「看看人家這麼棒」　曉明女學生落淚

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應邀參與我國10月10日國慶大會演出，9日下午3點與台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊、台中市私立曉明女子高級中學管樂隊一起現身自由廣場交流演出，吸引大批民眾圍觀，不過卻有一名阿伯看完表演後，轉頭向曉明女中的學生說，「看看人家吹得這麼棒」，讓該校女學生聽了不禁當場落淚。

一名音樂老師9日在粉絲專頁「大手牽小手玩音樂」發文分享，他當天抽空到自由廣場看國慶前的3校演出，結果就聽到旁邊一名阿伯對著曉明女中的學生說，「妳看看人家吹的這麼棒！」其中一名曉明女孩聽到後很客氣也有EQ的回答，「我們路線不一樣啦」。不料阿伯又說，「妳們應該是沒辦法像他們齁～」

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▲曉明女中表演畫面。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

對此，音樂老師也忍不住回應阿伯，「本來就不一樣，是要怎麼比啦？我們的小孩也很棒啊，他們為了這個表演一定花很多時間練習...」然而，曉明女中的管樂隊表演結束後，身後的其中一名曉明女孩卻還是哭了起來。

老師心疼表示，這段時間她們應該聽到不少被比較的言語、更別說以前只要一出場就是受到全場注目的北一女樂儀旗隊，「今天所有的焦點都是日本來的橘高校的表演，自由廣場上擠滿的是來親眼目睹橘高校表演的人潮！」而當天橘高校的隊伍一出來，北一女的樂隊人數明顯就是少了一半，聲音厚實度跟亮度在人潮滿滿的廣場上顯得單薄，完全就是樂器編制人數不足所致。

▲北一女中樂儀旗隊。（圖／記者周宸亘攝）

老師分析，在曲目的選擇上，橘高校演出歌曲也都是節奏分明、動感十組，而台灣的樂儀旗隊則受到軍樂隊的影響頗深，加上少子化讓樂隊的招募更顯困難，另外，北一女全校的學生還要區分樂隊、旗隊跟儀隊，光是在人數上就無法相比。

老師聽到身後的曉明女孩討論，橘高校的學生每天3點就放學，但曉明女孩每天不但上課到5點，還有課後補習要去，「光是這一點，我就覺得不能以演出的結果來論誰好壞！真的是，路線不同而已！」他也相信北一的女孩們，在這次的交流衝擊下，有足夠的智慧能讓具有傳統歷史的樂儀隊成長、蛻變。

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