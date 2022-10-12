機上淚崩不想走！「橘色惡魔」愛上台灣　想來台灣讀大學





▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」在國慶大會演出全台沸騰。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊惠琪／台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部學生，今年在國慶大會的演出全台沸騰，儘管國慶當天就離台返日準備期中考，連日討論熱度仍不減。文化總會秘書長李厚慶在臉書分享帶隊老師透過Line群組傳來訊息，「很多學生在回程的飛機上，都哭著說不想走，將來一定會回台灣來學習或工作，這是最美好的六天。」

李厚慶昨（11日）在臉書分享，橘色惡魔離開台灣24小時後，帶隊老師在Line工作群組傳來訊息，根據翻譯大致是說：「在台灣的這六天期間，從之前討論的階段開始，您就接受了我們各種任性要求，實在非常感謝。學生們真的都愛上了台灣，今天大家一邊從卡車卸貨、一邊認真地聊到想來台灣上大學、想在台灣教書等等。竹內部長（吹奏樂部）還說，希望成為像您一樣工作能力強的女性。總之，這次受邀參加國慶日表演，讓孩子們對台灣、甚至與外國之間關係的認知和興趣都有了很大的改變。我很期待大家能以這次經驗為基礎，將來為台灣、為世界有所貢獻。」

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帶隊老師還要李厚慶轉告文化總會和國慶籌備會成員：「很多學生在回程飛機上都哭著說不想走，將來一定會回台灣來學習或工作，這是最美好的六天！台灣！讚！」

網友也湧入留言「台灣也永遠歡迎他們再來，不論是旅遊唸書或是工作」、「也可以嫁來台灣唷」、「祝她們期中考試順利、「謝謝他們，更要謝謝你們！你們的用心，讓這世界上的好多人都更喜歡台灣！」、「竟然有哭著不想回去的孩子！也太感動了吧嗚嗚」。

▲李厚慶在臉書分享「橘色惡魔」帶隊老師傳來的訊息（圖／翻攝自李厚慶臉書）

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