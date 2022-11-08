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林耕仁休戰高虹安「傳黨中央施壓」？　朱立倫：國民黨主打好好做事

▲▼朱立倫拜訪徐玉樹競選總部。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫拜訪徐玉樹競選總部。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁連續爆料質疑民眾黨新竹市長候選人高虹安，原訂今（8）日上午將前往調查局北機站提交高虹安疑似公款私用相關事證，但臨時喊卡，改在競辦開記者會，強調「回歸政策討論主軸，不要以訟止謗」。外傳是國民黨中央施壓，才讓林耕仁休兵。國民黨主席朱立倫下午回應媒體時表示，各縣市選舉由各縣市自己來主導，但是國民黨基本政策就是主打好好做事情。

朱立倫赴桃園市為黨籍市議員候選人加油打氣。朱立倫說，國民黨選戰主軸基本政策就是好好做事情，實實在在腳踏實地來打拚，不管在北北基桃或是各縣市都是一樣的態度，就像桃園市的張善政是實實在在做事情，過去這段時間民進黨不斷抹黑張善政不斷抹黑國民黨的候選人，但也相信絕對百分之一百禁得起考驗，也絕對會獲得勝選。

談及林耕仁砲打高虹安急轉彎，外界認為是擔心票源流向民進黨的沈慧虹，或是激起高虹安的同情票，所以傳出黨中央施壓？朱立倫指出，關於新竹市長選戰最近還會再做民調來評估，「2個月前林耕仁是第一的、是最高的，但林耕仁可能在空軍上沒有好好發揮，變成好像就是沈慧虹和高虹安聲量非常高，所以才變成第三」，希望林耕仁好好腳踏實地，不管是空軍、陸軍都好好加強，這一段時間新竹的選情也逐漸回穩，最後的情況是怎麼樣，還是會持續觀察。

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