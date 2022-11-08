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「最強小雞」黃捷衝刺選戰拚了　激瘦照曝光...16hrs吸1.7萬讚

▲▼「最強小雞」黃捷衝刺選戰拚了，激瘦照曝光...16hrs吸1.7萬讚。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「最強小雞」黃捷衝刺選戰拚了，激瘦照曝光...16hrs吸1.7萬讚。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰倒數18天，各候選人都使出渾身解數在跑選舉。高雄市議員黃捷被譽為「最強小雞」，不只早出晚歸在選區掃街拜票，更到外縣市替其他候選人輔選。她PO出自己在吉普車上的掃街照，16小時狂吸1.7萬網友按讚，也意外曝露「新造型」。不少網友歪樓「沒有瀏海比較好看！」、「競選認真到只剩骨頭了...好狂」、「太瘦了，選民會心疼啦」。

黃捷最近被譽為「最強小雞」，不僅在選區勤跑地方行程，好人緣的她，也經常當天來回到外縣市替其他候選人輔選，她昨天PO出一張自拍照說，「全力衝刺、用力拜票！懇請鳳山鄉親，再一次把黃捷留在市議會。」

▲▼「最強小雞」黃捷衝刺選戰拚了，激瘦照曝光...16hrs吸1.7萬讚。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「最強小雞」黃捷衝刺選戰拚了，激瘦照曝光...16hrs吸1.7萬讚。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「最強小雞」黃捷衝刺選戰拚了，激瘦照曝光...16hrs吸1.7萬讚。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「最強小雞」黃捷衝刺選戰拚了，激瘦照曝光...16hrs吸1.7萬讚。（圖／記者賴文萱翻攝）

該張激瘦照才PO出16小時就狂吸1.7萬網友按讚，黃捷說，最近分秒必爭，早出晚歸，努力掃街拜票和服務鄉親，實在沒有時間好好坐下來吃頓飯，操勞消瘦是一定的，希望自己的努力，鄉親能看見。

底下吸引數百則留言討論，「議員明明常在分享美食，竟然還能瘦」、「瘦成這樣，選民的阿嬤魂都要夯起來了！」也有網友說：「沒有瀏海比較漂亮」、「這是妹妹黃蓉吧？」掃街造型意外引發鄉親熱議。

連高雄市前議長康裕成也留言說「這張超美的，黃捷學妹凍蒜凍蒜！」看出兩人台大學姊妹的好交情。立委蔡易餘則說「整個人都瘦了！」引來網友幽默回文「委員羨慕中。」

▲▼高雄市議員黃捷。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

▲▼黃捷被譽為最強小雞，到目前為止，至少為11位候選人輔選過。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

▲▼高雄市議員黃捷。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

被問到到外縣市替其他候選人站台會不會壓縮自己拜票的時間？黃捷說，自己每天都是六點出門站路口，已經站了一百多天，晚上也勤追垃圾車、發文宣，自己雖然為了情義相挺、跨區輔選，但她也要求自己，得花更多時間在鳳山多跑行程，絕對不能顧此失彼，因此，心理壓力也很大。

她自嘲，很希望有多個分身來分攤，但她只有一個人，時間很寶貴、行程也很緊繃，剩不到三週，會繼續將體力用到極限。

▲▼高雄市議員黃捷。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

▲黃捷說，離選舉剩18天，會先以自己的選區勤走為主，再視狀況來做輔選。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

黃捷從北到南，跨出高雄各選區走透透，不僅展現她的政治魅力，也不難看出在政壇的好人緣。她到苗栗與縣長候選人徐定禎同台，也幫屏東市長候選人李清聖掃街，輔選之處踏遍台北、新北、台中、嘉義為議員候選人站台。

包括台北市有苗博雅、黃郁芬、林穎孟，新北市新人卓冠廷、台中市黃守達、嘉義市新人涂建軒，以及高雄市新人湯詠瑜、蘇致榮、洪村銘，到目前為止，至少為11位候選人輔選過。

黃捷也說，這周陸續還有新北、台南的候選人邀約，但離選舉剩18天，會先以自己的選區勤走為主，再視狀況來做輔選。

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