高虹安快閃立院避談公積金爭議　下午質詢突改書面進行

▲立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁7日公布數張收據明細，內容為參選新竹市長的民眾黨立委高虹安國會辦公室的支出，包括治裝費、餐費等，還要助理上繳現金到辦公室帳戶。對此高虹安回應，辦公室運作都以公積金進行。不過外界對高虹安說法仍有質疑，高虹安8日至立法院避答相關議題，原訂下午交通組質詢也臨時改成書面進行。

林耕仁近期追打高虹安任用男友當公費助理的爭議，昨更爆出高虹安辦公室有公積金制度，引發議論，而高虹安強調，辦公室的助理領取薪資、加班費都是合法合規，且有實質工作內容，對於林耕仁指控辦公室薪資流向，「我本人花了一些時間跟主任助理作內容確認，他們是以公積金方式，進行辦公室內部的運作，但這樣子的一個資料，林耕仁到底如何取得？這樣我們辦公室都覺得毛骨悚然。」

儘管林耕仁上午取消至調查局遞交證據行程，相關議題仍持續延燒，上午更有媒體報導指出，高虹安男友李忠庭擔任公費助理期間，年領永齡基金會600萬元，並替鴻海推動相關立法，質疑高、李涉犯《貪污治罪條例》及《政治獻金法》。

高虹安8日上午赴立院，媒體追問相關議題，高虹安僅簡短回應，「謝謝，都已經回應過」，便快步進入議場。質詢結束後，則從議場側門離開，原訂下午交通組質詢，也在中午時臨時改為書面質詢。