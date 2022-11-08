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買電影票被逼「加10元升級」！他投訴也沒用　怒了：不要再吃豆腐

▲電影院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人去看電影喜歡搭配爆米花和汽水，但如果不需要還被強迫購買，該怎麼處理呢？一名網友表示，最近去買電影票的時候，被店員強迫「加購」一杯飲料。事後投訴到客服，店家承諾會改善，未料他1個月後再去消費，又遇到同樣的狀況，因此氣得PO文抱怨，「不要再繼續吃消費者豆腐」。

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，10月6日去買電影票的時候，店員收取300元，並說可以憑電影票換一杯飲料，不過官網上面的票價是290元，等於是店員擅自加10元幫他升級，「可是買票時我只有說我要一張票，並沒有要加飲料」。由於當下已經結帳，因此他沒有和對方理論，只好先帶著飲料進影廳看電影。

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▲▼看電影,電影院,爆米花。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

原PO表示，當天吃完晚餐後，又想再看一場電影，買票時就明確和店員說「不想加購飲料」，未料對方卻拒絕，還說現在買一張票就是300元附飲料，他提出質疑，「為什麼網路上票價寫290，現場卻要付300？」對方還亂扯網路訂票和現場不一樣等，雙方溝通未果。最後他強硬表示，只想單純買一張電影票，對方才改口說「好，那我就幫你結290元」。

原PO見狀覺得相當傻眼，認為店員一開始的說詞根本是欺騙消費者、強迫推銷，因此隨後也到電影院官網回報。2天後客服人員致電道歉，並說票價應該是內部傳達有問題，會再加強員工訓練，並寄送一張免費電影兌換券給他。

沒想到原PO1個月後再去看電影，又遇到一樣的狀況，他只說要買電影票，售票員卻使用相同手法，最終金額是每人310元。由於當下時間很趕，他沒有在現場反應，只是覺得非常失望，也說雖然金額不大，但官方明明承諾會改善，卻沒有看到變化，只好上網PO文，「不要再讓不肖業者繼續吃消費者豆腐！」

▲▼。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO客訴後又遇到同樣狀況。（圖／翻攝自爆料公社）

不少網友看到後紛紛表示，「想不到現在就連正規的營業公司會這樣掛羊頭賣狗肉，跟我之前遇到的那個直銷根本一模一樣的說法」、「以前去信義區看電影也是強迫買套票」、「買的心甘情願、不知不覺才是行銷，這叫欺騙好嗎」、「我都超商訂好票直接去看，遇上這種鳥事我怕我翻桌」、「不是錢的問題，強迫推銷的話術真的很反感」。

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