「5大海鮮挑選方法」避開臭魚爛蝦！貝類互敲有1聲音＝不新鮮

▲購買蝦子時應注意蝦頭與蝦身是否緊密連接。（圖／取自Pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣四面環海，海鮮頗負盛名，但若不小心吃到不新鮮的海產，容易引起嘔吐、腹痛、腹瀉等食品中毒症狀。食藥署整理常見5大海鮮的挑選要點，照著做就能吃得安心又健康。

5大海鮮挑選要點：

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1.魚

購買生鮮魚類，應注意其外觀外形是否完整，肢體無斷落黑變、無破損及魚鱗脫落現象，外表不黏膩，色澤明亮有光澤，魚眼清澈明亮，鰓顏色鮮紅，魚體僵直不軟爛，且有自然的風味，無腐臭味。

2.蝦

購買生鮮蝦子，應注意其蝦頭與蝦身是否緊密接連無鬆脫，蝦頭明亮有光澤，蝦身自然捲曲且肉質飽滿有彈性，無軟爛或變黑，聞起來無腥味或是氨臭味者較新鮮。

3.貝

蜆及蛤蜊以未開殼、無臭味為佳，活的貝類肉足會露出殼外活動，且出水孔偶爾會噴出小水柱或氣泡，挑選也可取數顆貝類互相敲擊，聲音清脆，表示新鮮度較佳，聲音較悶則較不新鮮。

▲可將貝類互敲，聲音清脆就代表比較新鮮。

4.花枝、小卷、魷魚

新鮮的海產以眼睛明亮，外皮鮮豔，身體通透，觸感光滑細緻，肉質有彈性及光澤，且無腥臭味者為佳。

5.蟹

蟹形完整飽滿，蟹腿及蟹鰲硬挺，並與身體牢固連接，蟹殼有光澤，背面呈青色、腹面白色有光澤，且有重實感及活力者為優，新鮮的螃蟹顏色較鮮豔明亮，有蟹香味無刺鼻氨臭味。