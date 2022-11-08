林楚茵控「拍陳時中牽人妻」想起白色恐怖　徐巧芯反問1句話嗆爆

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中的競總發言人林楚茵7日控訴，國民黨台北市長候選人蔣萬安的團隊6日發布偷拍陳時中的照片進行抹黑，控訴讓台灣人回想到國民黨威權專制時期的白色恐怖。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，這件事跟國民黨無關，「欸國民黨如果有這個能力的話，我們今天會選得這麼辛苦嗎？」

徐巧芯7日在政論節目《關鍵時刻》表示，陳時中已經是第4次被拍到，第一次是闖紅燈，第二次是夜會衛福部長薛瑞元及王必勝跟中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，第三次為媒體報導2小時違規5次等，而第四次是某媒體無法刊登的照片、影片及新聞。

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）



徐巧芯公布47秒影片表示，陳時中與李雅玲從門口走出來的時候就已非常靠近，「走出門的時候，手就已經攬在肩膀上面，非常親密了」，「隨扈非常聰明，可能知道情況不對，一直擋在他們的前面，讓拍攝的難度增加。」

此外，陳時中競總發言人林楚茵7日以「蔣家威權DNA回來了」為題撰文痛批，蔣萬安團隊用跟監、偷拍加上抹黑、扭曲，讓台灣人回想起國民黨威權專制時期的白色恐怖。

針對拍攝行為是否為國民黨策畫，徐巧芯在節目上表示，「確實有人在追他（陳時中），但不是國民黨」，「當然不是國民黨啊，欸國民黨如果有這個能力的話，我們今天會選得這麼辛苦嗎？」

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