　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵控「拍陳時中牽人妻」想起白色恐怖　徐巧芯反問1句話嗆爆

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中的競總發言人林楚茵7日控訴，國民黨台北市長候選人蔣萬安的團隊6日發布偷拍陳時中的照片進行抹黑，控訴讓台灣人回想到國民黨威權專制時期的白色恐怖。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，這件事跟國民黨無關，「欸國民黨如果有這個能力的話，我們今天會選得這麼辛苦嗎？」

徐巧芯7日在政論節目《關鍵時刻》表示，陳時中已經是第4次被拍到，第一次是闖紅燈，第二次是夜會衛福部長薛瑞元及王必勝跟中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，第三次為媒體報導2小時違規5次等，而第四次是某媒體無法刊登的照片、影片及新聞。

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

徐巧芯公布47秒影片表示，陳時中與李雅玲從門口走出來的時候就已非常靠近，「走出門的時候，手就已經攬在肩膀上面，非常親密了」，「隨扈非常聰明，可能知道情況不對，一直擋在他們的前面，讓拍攝的難度增加。」

此外，陳時中競總發言人林楚茵7日以「蔣家威權DNA回來了」為題撰文痛批，蔣萬安團隊用跟監、偷拍加上抹黑、扭曲，讓台灣人回想起國民黨威權專制時期的白色恐怖。

針對拍攝行為是否為國民黨策畫，徐巧芯在節目上表示，「確實有人在追他（陳時中），但不是國民黨」，「當然不是國民黨啊，欸國民黨如果有這個能力的話，我們今天會選得這麼辛苦嗎？」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
陳曉東「關燈滑手機」差點失明！　揭治療過程：針直接插眼睛
快訊／陳時中「摟人妻」畫面曝光　徐巧芯公佈47秒影片
永和警還原過程！鄉民直呼「唐寶寶事件大逆轉」　貼文掀大戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林楚茵控「拍陳時中牽人妻」想起白色恐怖　徐巧芯反問1句話嗆爆

陳時中出餐廳門「牽人妻」　街訪民眾好奇1問題：沒注意到？

人妻為「摟肩牽手」致電道歉　陳時中：愧疚大可不必是別人不對

陳時中坦率「當晚有喝酒、唱歌」：基本交際應酬禮貌難免

「蔣萬安、徐巧芯扮黑白郎君」　陳時中大嘆：太太覺得選舉很黑

挺陳時中　蔡英文：經濟好就是因為疫情控管得好

「蔣萬安辭不辭立委不重要」　陳時中：反正他也沒什麼功能

蔣萬安自稱矽谷新創律師　曹興誠爆料：他打雜的沒資格接觸案件

快訊／徐巧芯曝47秒「攙扶人妻」影片　陳時中競總：譴責污衊他人

航港局與加拿大COMART公司簽署合作備忘錄　辦理國際海事稽核

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

唐寶寶媽盼老闆有同理心　心疼曝：他整天不敢出門

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

林楚茵控「拍陳時中牽人妻」想起白色恐怖　徐巧芯反問1句話嗆爆

陳時中出餐廳門「牽人妻」　街訪民眾好奇1問題：沒注意到？

人妻為「摟肩牽手」致電道歉　陳時中：愧疚大可不必是別人不對

陳時中坦率「當晚有喝酒、唱歌」：基本交際應酬禮貌難免

「蔣萬安、徐巧芯扮黑白郎君」　陳時中大嘆：太太覺得選舉很黑

挺陳時中　蔡英文：經濟好就是因為疫情控管得好

「蔣萬安辭不辭立委不重要」　陳時中：反正他也沒什麼功能

蔣萬安自稱矽谷新創律師　曹興誠爆料：他打雜的沒資格接觸案件

快訊／徐巧芯曝47秒「攙扶人妻」影片　陳時中競總：譴責污衊他人

航港局與加拿大COMART公司簽署合作備忘錄　辦理國際海事稽核

林楚茵控「拍陳時中牽人妻」想起白色恐怖　徐巧芯反問1句話嗆爆

速食店女員工哭訴心酸「被打0800」　同事卻扶牆狂笑　

陳時中出餐廳門「牽人妻」　街訪民眾好奇1問題：沒注意到？

姚明頂圓肚現身核酸站！粉絲興奮狂拍遭嗆「你能別拍了嗎？」

西班牙米其林餐廳「132瓶紅酒」失竊　損失高達640萬元

消滅台版柬埔寨詐團囚虐　北市警執行「清樓專案」大陣仗搜查

人妻為「摟肩牽手」致電道歉　陳時中：愧疚大可不必是別人不對

敘利亞霍爾營兒童處境慘　無國界醫生譴責如陷監獄

天下沒有白吃的午餐　愈急於想找到工作愈容易陷入詐騙

影／神人用髒污車窗當畫布　灰塵化身波妞、喜洋洋

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

政治熱門新聞

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

蔣萬安自稱矽谷新創律師　曹興誠爆料：他打雜的沒資格接觸案件

人妻為「摟肩牽手」致電道歉　陳時中：愧疚大可不必是別人不對

徐巧芯爆陳時中牽人妻　焦糖哥哥護主引戰

蔣該辭？陳時中：反正他沒什麼功能

陳時中坦率「當晚有喝酒、唱歌」：基本交際應酬禮貌

陳時中牽手人妻　游淑慧：她老公被衛福部神救援

神明前駁鹹豬手　陳時中：很多人跟我牽手

紙風車遭不理性電話灌爆！執行長張敏宜哽咽了　「別再騷擾我們」

為何被曝摟肩照？　陳時中：辯論表現太好對手「奧步」

陳時中出餐廳門「牽人妻」　街訪民眾好奇1問題

蔡英文：經濟好因為疫情控管得好

「蔣萬安、徐巧芯扮黑白郎君」　陳時中大嘆：太太覺得選舉很黑

更多熱門

相關新聞

陳時中出餐廳門「牽人妻」　街訪民眾好奇1問題

陳時中出餐廳門「牽人妻」　街訪民眾好奇1問題

國民黨台北市議員徐巧芯6日爆料，稱民進黨台北市長候選人陳時中當街牽手、摟肩聯合醫院松德院區副院長李雅玲，其丈夫也在一旁。對此，媒體街訪發現，許多民眾無法接受牽手的行為，也有人好奇「他先生沒有注意到？我對她先生的想法比較有興趣」。

人妻為「摟肩牽手」致電道歉　陳時中：愧疚大可不必是別人不對

人妻為「摟肩牽手」致電道歉　陳時中：愧疚大可不必是別人不對

陳時中坦率「當晚有喝酒、唱歌」：基本交際應酬禮貌

陳時中坦率「當晚有喝酒、唱歌」：基本交際應酬禮貌

「蔣萬安、徐巧芯扮黑白郎君」　陳時中大嘆：太太覺得選舉很黑

「蔣萬安、徐巧芯扮黑白郎君」　陳時中大嘆：太太覺得選舉很黑

蔡英文：經濟好因為疫情控管得好

蔡英文：經濟好因為疫情控管得好

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長徐巧芯2022台北市游淑慧

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

莊凌芸父心臟病發陳屍河堤！女兒悲痛發文：你們先聚

11月下旬桃花超旺「4星座」

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

康橋大飯店連賣高雄、台南2館　董座親曝：籌現金北上

高端14專家全匿名！王必勝公布背景資料

莊凌芸父心臟病死在車內　家人悲痛認屍畫面曝

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面