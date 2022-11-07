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快訊／唐寶寶媽媽聲明：網軍可以停了「本人和老闆無冤無仇」

記者柯沛辰／綜合報導

唐寶寶買炸物忘帶40元，遭老闆報警處理。事隔3天，蕭姓媽媽7日晚間在臉書表示，希望媒體停止報導，也希望網友不要再去出征老闆，「動用網軍的人可以停止了，在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜。」

▲▼唐寶寶媽媽今天現身接受採訪，提到事發後孩子都不敢出門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲唐寶寶媽媽晚間發出最新聲明，「請讓一切恢復平靜」。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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蕭媽媽日前表示，罹患唐氏症的兒子4日到永和復興路買40元炸物，當下忘記帶錢包，馬上向老闆道歉，但對方當眾咆哮，還報警處理。事後，老闆回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」媽媽不解反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門「我們很忙，哪有時間等！」

事件發酵後，網友肉搜灌爆店家臉書，到Google評價狂刷一星負評。炸滷店的老闆7日請友人代為發出聲明，稱自己這2天都沒有進食和睡眠，已服用精神鎮定劑，「我是位正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為。」

老闆透過聲明指出，他理解唐寶寶的父母同樣感到難過，但這次事件「實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明」，現在他因為被肉搜、公審，已經身心俱疲，請大家給他喘息的空間和時間，好讓他釐清事件過程並證明。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲老闆貼出藥錠照片，稱自己身心俱疲，已服用精神鎮定劑。（圖／爆料公社）

不過，網友看到老闆貼出的照片，不禁質疑「藥錠說明跟你放出來的藥感覺不一樣耶」、「好歹也找個粉紅色、橢圓形的來放」、「單純好奇為什麼同樣的藥，你吃的那款外觀跟我之前吃的完全不一樣」、「藥錠說明：粉紅色、橢圓形，你卻貼上白色、圓形」。

還有些網友直呼，「整篇文都沒看到兩大重點：澄清與原委說明、有說等同沒說」、「所以這篇到底是認罪文還是澄清文？你卻什麼重點都沒有，然後曬藥」、「等於白說」。

對此，蕭媽媽7日晚間發出最新聲明，「希望媒體可以停止大作文章，也希望動用網軍的人可以停止了，在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜。」

蕭媽媽指出，她已經拒絕很多媒體的採訪，因為她自己也有開店，知道創業的辛苦，所以希望大家冷靜，「有人說我靠自己的小孩想紅，試問天下父母心，誰會想利用自己的孩子呢？」

至於老闆稱自己2天未闔眼、身心俱疲，蕭媽媽則表示，「我雖然不是聖人，但在這裡我也希望老闆保重身體，我自己曾經是個罹患癌症的人，深深知道，只有健康的身體才能繼續走。」

▼唐寶寶媽媽最新聲明。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼快訊／唐寶寶媽媽聲明：網軍可以停了「本人和老闆無冤無仇」。（圖／翻攝自當事人臉書）

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