永和警還原過程！鄉民直呼「唐寶寶事件大逆轉」　貼文掀大戰

網搜小組／趙蔡州報導

新北市一名媽媽近日指控，她罹患唐氏症的兒子想買40元炸物給家人吃，發現忘記帶錢包後向老闆道歉，不料卻被當眾咆哮、打電話報警，引起社會軒然大波。事件延燒數日後，永和警分局透過臉書「永和警好讚」發文，還原事件過程，引發批踢踢網友熱議，更有人解讀為「事件大逆轉」。

▲永和警方完整回應。（圖／翻攝「我是永和人」臉書）

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永和警分局4日透過「永和警好讚」在臉書還原事件過程，回應全文如下：

本分局中正橋派出所員警於4日晚間7時2分許接報消費糾紛，於晚間7時10分到場，據報案人稱餐點做好後，當事人稱未帶現金，報案人說可用電子支付，惟當事人無回應。

員警了解後，詢問當事人有無攜帶手機，當事人遂拿出手機，但員警觀看該手機並無網路訊號，經詢問當事人可連繫的家人電話號碼後並通知其父親前來付款，員警於現場等候，直至其父約10分鐘到達付完款後與當事人相偕離去。

有關版主提及於同日深夜11時自行前往店家談話，本分局截至目前未有受理相關報案和紀錄，感謝您關心永和地區大小事。

▲網友轉貼警方說法，直呼「唐氏症事件大逆轉」。（圖／翻攝自批踢踢）

網友把警方說法轉貼到批踢踢，直呼「唐氏症事件大逆轉」，他認為「老闆做好餐點要唐氏症付錢，唐氏症說沒帶錢，老闆說可以用行動支付，唐氏症直接不鳥老闆，老闆被迫報警，警察到場後問唐氏症有沒有帶手機，唐氏症才拿出手機連絡家長付錢」。

他質疑，家長指控炸物店老闆咆哮，如果真的有發生這件事情，為什麼當場不說，要事後上網公審老闆，「而（唐寶寶）不帶錢又不聯繫家長付錢，完全不鳥老闆，等警察出面才拿出手機，這沒問題嗎？」

▲針對原PO貼文，網友兩派戰翻。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出引發網友兩派戰翻，有一派支持原PO說「這種爆料事件，本來就不應只聽單方面說法，單方面就只會說對自己有利的事」、「說不賣的是什麼鬼，今天我東西都炸了，不賣我認虧喔」、「我覺得叫警察算是很中立的作法」、「為什麼不能報警，遇到無法溝通的客人，避免衝突報警處理」。

另一派則力挺唐寶寶家長，「40元報警就黑了啦，逆轉個鬼」、「你可以選擇不賣，弄到警察出面不就面子很大」、「缺乏同理心，讓言語顯得很愚昧」、「做生意做到為了40元上新聞，不能批評嗎」、「唐氏症要引導呀，店家兇巴巴，只會讓唐寶寶更退縮」、「看不出哪裡逆轉」、「都有現場的客人說老闆態度很惡劣了」。

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