停等紅燈遭逆向撞飛！女友淚PO文尋肇事者...車主：不是我開的

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區發生一起肇逃車禍，24歲曾姓騎士沿中正路往福林路停等紅燈時，慘遭1輛汽車逆向撞飛，嚴重撞擊也波及到後方轎車，更釀騎士骨折、頭部撕裂傷等，而肇事駕駛卻逃逸，曾姓騎士女友心碎PO文指出，已循線找到車主，但車主卻否認並不是肇事駕駛，讓她傻眼又難過，同時她也懇求有人出來負責。

▲北市士林區2日發生肇逃車禍，24歲曾姓機車騎士遭逆向撞飛，多處骨折挫傷，其女友也PO文淚尋肇事車主。（圖／記者黃宥寧翻攝）

曾姓騎士的袁姓女友在臉書PO文指出，本月2日晚間6時許，男友於福林中正路口停等紅綠燈，卻被對向疾駛而來的黑色Camry逆向撞飛，連人帶車重摔在地，甚至波及到後方轎車，受傷的男友當天急診手術，手有骨折、頭部撕裂傷、全身多處擦挫傷，雖已出院，但仍在康復中。

同時，她也公布車號請網友協尋，更指出肇事車輛前方保桿整個掉下來，呼籲車主趕快到案說明，不要再出來殘害用路人了；稍早她更新內文說，警方有透過車牌找到車主，但車主卻否認不是他開，她也懷疑車主不知道是不是有協助聯絡肇事駕駛，因此決定先告車主。

據了解，肇事駕駛，先是擦撞停等紅燈的24歲曾男和39歲陳姓騎士，更波及54歲洪姓男子駕駛的Volvo轎車，隨後肇事逃逸，造成曾姓騎士受傷，目前警方也通知車主駕駛到案說明。