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家人悲痛認屍畫面曝！莊凌芸墜樓往生1年後　父心臟病死在車內

記者黃宥寧、黃彥傑／台北報導

北市美堤河濱公園上月23日，傳出1名53歲莊姓男子陳屍轎車內，經相驗為心臟病發而導致猝死。稍早也傳出，該名莊姓男子是已逝藝人莊凌芸父親，莊凌芸胞姊痛失2名至親後，悲痛在IG上發文說6日本是莊父生日，「沒關係～放心飛吧！你們先聚，之後我會在天上與你們重逢的」字句充滿不捨，當時，莊胞姊及親人十分悲慟到場認屍畫面也曝光。

▲▼ 莊凌芸爸爸猝死 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市美堤河濱公園上月23日，1名男子被發現陳屍在轎車內，死因為心臟病而導致猝死，今傳出該名男子為已故藝人莊凌芸父親 。（資料圖／記者黃彥傑攝）

已故歌手莊凌芸從選秀節目《聲林之王》出道，外型甜美加上清新嗓音，前途看似一片光明，但2021年傳出家暴，最後疑因不堪負荷家庭壓力，同年3月於母校墜樓，得年21歲，讓不少粉絲難過不已。

今年10月23日，北市美堤河濱公園發現1輛發動中的汽車，駕駛被人發現倒臥在駕駛座上一動也不動，全身僵硬，明顯死亡，警方獲報也立刻通知家屬。

當時，戴著灰色毛線帽疑莊凌芸的胞姊及家屬到場指認，場面十分哀戚，胞姊更是一語不發默默站在車輛旁，讓人看了相當不捨，短短1年痛失摯愛胞妹、父親可見其悲痛情緒。

莊凌芸父心臟病發陳屍河堤！　姊悲痛發文：你們先聚，會重逢的

▲莊凌芸父親被人發現陳屍在河堤車內。（圖／CTWANT合成圖，翻攝畫面）

據了解，莊凌芸父親前一日前往打球後，因遲遲未回家，家屬前往球場尋人未果後，在停車場內逐一尋車，最終發現莊父的車輛，但莊父車輛並未熄火，且未上安全鎖，整個人已倒臥在駕駛座上一動也不動，全身僵硬、明顯死亡。

胞妹與父親相繼離世，莊凌芸胞姊也在IG難過發文，並放上爸爸在婚禮上穿著西裝的英姿，悲痛寫下「我最瘋狂的爸比，原本應該在宜蘭幫你慶生的」、「我知道你無時無刻都掛念著妹妹，沒關係，放心的飛吧」、「你們先聚，之後我會在天上與你們重逢的」，並祝賀在天上的爸爸生日快樂。

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