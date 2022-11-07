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報警抓唐寶寶掀怒！她逆風挺老闆「善良非義務」：道德綁架太過了

▲▼唐寶寶忘帶40元發抖道歉　炸物店老闆報警嗆「我才不管他什麼症」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲一名唐寶寶買炸物忘帶40元，結果被老闆怒嗆，引發熱議。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者閔文昱／綜合報導

新北市一名唐寶寶近日到炸物店消費時忘記帶錢包，被老闆怒吼、打電話報警，嚇得他不停發抖，事件曝光後在網路上發酵，該家炸物店也遭網友群起撻伐。對此，有網友就逆風表示，即使不近人情，但報警本身就是老闆的權益，「善良是自己的選擇而不是義務」，認為網友不該以道德綁架的方式一面倒網路霸凌店家。

一名女網友在Dcard發文指出，事件發生後，網友一面倒都站在被吼的小孩那邊，但她認為，老闆報警並沒有做錯什麼，該名媽媽在文中提及老闆怒吼唐寶寶、唐寶寶在角落害怕發抖，「請問是真的怒吼嗎？還是只是因為口氣稍加大聲？唐寶寶頂多小一小二的智商，也有可能只是因為對方語氣稍大所以害怕。」

原PO強調，整件事都只有發文者單方面的說詞，也沒有任何監視器畫面，雖說40元的數目不大，也的確可以讓小孩打電話讓父母來付錢，「但報警本身就是老闆的權益不是嗎？」而根據原文留言下截圖，老闆一開始有跟小孩溝通但沒有回，「這種時候報警處理應該也是妥善的方法吧？」

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝　房東說話了。（圖／翻攝Google Maps）

▲店家外觀。（圖／翻攝Google Maps）

至於有網友留言「40$直接送他就好啦」，她認為這是站著說話不腰疼，「不是你做生意講的這麼雲淡風輕，還有說不要把餐點給他就好，如果在餐點製作前取消沒什麼，但店家已經把食物做好只差收錢了，突然取消訂單的心情應該很幹吧，那做好食物的成本是不是還是老闆要承擔？」

她直言，包容弱勢是個人的選擇，老闆報警也是他的權利，雖不近人情，但善良是自己的選擇而不是義務，大家一面倒的風向有一部分的留言很激進，甚至把老闆的臉書頁面貼出來，似乎已經演變成了網路霸凌，「有時候道德確實是在法律之上，可是這種道德綁架的方式是否有點太過了。」

貼文一出，不少抱持相同觀點網友也紛紛跳出來留言，「本來警察到場協調後就結束和平落幕，那位媽媽半夜去吵一波，隔天約媒體聯訪，然後又上網揪網友公審，標準情緒勒索」、「推，唐寶家人PO文公審真的讓人支持不起來」、「會不會是老闆其實也不知道對方是唐氏症，以為對方是故意買東西不付錢？那直接報案好像也合理」。

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