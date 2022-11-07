家樂福涉偷2663元商品被逮　北市警員：「2連忘」才沒結帳

記者張君豪／台北報導

台北市萬華警分局龍山所警員6日晚間17時45分，到新店區中興路家樂福商場購物，卻在離開結帳櫃台時，觸動條碼警報器，遭到商場保全攔下報警處理，新店警分局江陵派出所警員到場，因賣場堅持提告，新北警方依規定將該案以竊盜罪嫌移送。

▲萬華分局陳姓警員涉嫌偷竊，遭依法送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲萬華分局陳姓警員涉嫌偷竊，未結帳物品遭警方查扣發還 。（圖／記者陳以昇翻攝）

台北市警方調查，陳姓警員（40歲）離開賣場錢，在收銀櫃臺付款購買價值197元的3瓶飲料後離開，結果觸發警報器，賣場安管人員將他帶到辦公室後，在他隨身背包內搜出未結帳的兩件長袖上衣、以及金屬筷子7雙，總計未結帳商品金額2663元新台幣，賣場主管依規定報警處理。

陳姓警員向新北警方表示，當初因進入賣場忘記拿購物籃，才會將部分商品放在隨身後背包內，但因結帳時忘記先前放進去的商品未取出，才會造成這場糾紛，強調並無竊盜之意，新店警方則依報案人提告訴求，將案件移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後將陳員請回，擇日開庭續偵，台北市警局則表示，將待偵審結果出爐後，依規定議處相關人員責任。

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