鄭州官方認防疫不力　女官員卻用「錯過女兒成年禮」討拍講到快哭

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州的防疫措施近期受到眾多抨擊，許多官員都出面承諾會全力改進，但卻有一名女官員在記者會上表示，自己因防疫錯過了女兒18歲的成年禮，感覺對家人有虧欠。相關言論很快引起大批網友不滿，痛罵她不知人間疾苦，「封控近一個月，搶不到菜就要餓肚子了，您家還有閒情逸致辦成年禮？」

根據陸媒報導，河南鄭州7日晚間舉辦疫情防控記者會，多名官員在會上自我檢討，承認出現封控管控不精細、轉運隔離不及時、資源儲備不充分、物資供應不均衡等問題，並承諾會認真傾聽百姓呼聲，全力解決民眾急難愁盼，堅決糾正並嚴處層層加碼、一刀切等過度防疫行為。

▼女官員發言期間多次哽咽。（圖／翻攝微博）



不過，鄭州市中原區桐柏路街道平安街的社區書記劉紅英上來發言時，卻說自己因為防疫工作，缺席了女兒18歲的成人禮，「當時她給我發來一個視頻（影片），就是跟她的貓咪玩的影片，告訴我她在家裡好得很，要我多愛自己一點。」

劉紅英接著表示，「我看完影片以後，就轉發了一個朋友圈，當時我們的很多志願者立刻截圖，在居民群裡面廣泛轉發，還為我的女兒送來了各種祝福，我把這個祝福又截圖發回去給女兒，她第一次對我說，我讓她感到很驕傲！」

劉紅英並與語帶哽咽地說，「其實，欠缺（虧欠）家人的豈止是我們，是所有在一線防控的黨員和我們的志願者，他們讓我們深知我們肩上的重擔，我們沒有退路，只有盡力衝在疫情防控的最前沿，這場戰役我們一定會取得勝利。」

劉紅英的發言很快引起大量網友不滿，許多人都痛罵她不知人間疾苦，「成人禮我一輩子都沒聽過，你們封控還有能力辦？」「封控近一個月，搶不到菜就要餓肚子了，您家還有閒情逸緻辦成年禮？」「缺席成年禮就委屈、虧欠？我爺爺死前我還封在家裡，沒辦法見他最後一面。」

▼劉紅英的發言引起網友不滿。（圖／翻攝微博）

