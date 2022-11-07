鄭州富士康拚本月「產能恢復滿載」　2千元補貼「吸返鄉員工回流」

▲鄭州富士康疫情逐漸受到控制，產能有望恢復滿載。（圖／翻攝河南日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

蘋果6日示警，位於河南鄭州的iPhone 14 Pro及Pro Max組裝產線受疫情影響，產能顯著下降。巧合的是，富士康鄭州廠7日發出了預招工公告，時薪為30元人民幣（約132元新台幣），還提供500元（約2200元新台幣）的補貼給老員工，期望能在本月下旬恢復滿載產能。

根據《澎湃新聞》報導，「富士康iDPBG鄭州招募」的招工公告顯示，工人具體入職模式是以小時計算，每小時工資為人民幣30元，工期至2023年2月15日，入職不滿7天離職者，按照同工同酬薪資發放。

公告也提到，為鼓勵老員工返廠，10月10日至11月5日期間離職返鄉人員，入職後將給予一次性關愛補貼人民幣500元。

一位富士康內部人士透露，「預計本周後，鄭州富士康科技園的疫情可取得明顯控制。在政府、客戶的支持下，目標11月下旬可以回到滿載產能。」

鄭州市6日晚間的疫情防控記者會上，當地官員表示，針對近期員工訴求和社會關切問題，航空港區與富士康進行了深度溝通，並於12日發表了《富士康科技園員工關愛15條措施》，從生活保障、防疫安全、環境消殺、人文關懷、員工權益等5個方面對員工提供全面服務和保障。