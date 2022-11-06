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大陸 大陸焦點 特派現場

20歲妹接連幾天網購…「深夜這幕」母親目擊慌了！醫生緊急提醒

▲▼滑手機,低頭族,查勤。（圖／pakutaso）

▲大陸一女孩多天熬夜後癲癇發作。（示意圖／pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

「醫生，我女兒昨晚前面都好好的，不知怎麼回事又發作了.....」，在浙江省人民醫院神經內科診室，一名焦急的母親帶著面容略顯疲憊的女兒問診。母親擔心說，「不停點擊滑鼠的女兒突然發呆，叫了好幾聲也沒反應，雙手則毫無目的亂摸，大概持續了1分鐘左右才緩解，我感覺癲癇可能又發作了。」

據《錢江晚報》報導，小王（化名）母親向醫生描述女兒發病時的情境，說當時已是晚上11 點多，想提醒她早點睡，卻剛巧目睹了令人心碎的一幕。

20歲剛出頭的小王，2年前確診為「海馬硬化所致顳葉癲癇」，之後開始規律服用抗癲癇藥物，在服藥的1年多時間裡，她病情穩定未再復發。前段時間，小王一次短暫外出，忘帶了抗癲癇藥物，幾天內她感覺還不錯，便以為自己的疾病已經治癒，索性從那時開始就停止服藥了。

一開始她還是小心翼翼，可在前幾天遇到了大陸「雙十一」購物節，就完全放飛自己，連續好幾天熬夜網購，不想癲癇復發了。

醫生告知，小王這次復發主要自行停藥，又碰到作息不規律多種因素疊加所致，「解決的方法就是恢復原來的抗癲癇藥物，平時注意休息，盡量別熬夜。」

醫生表示，海馬硬化所致顳葉癲癇是臨床上常見的癲癇病因之一，也是藥物難治性癲癇常見的病因之一，停藥後復發風險極高。海馬硬化所致顳葉癲癇常表現為腹部灼燒感或胃氣上升感、恐懼感、似曾相識感或陌生感等，之後出現意識喪失，呼之不應，動作停止、呆滯狀態，常伴有雙手摸索樣表現，嚴重時可出現全身抽搐。

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