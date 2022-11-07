網瘋傳「鄭州富士康726宿舍片」！事實查核中心闢謠：惡意剪輯

▲網路上流傳富士康鄭州廠726宿舍的影片。（圖／翻攝自事實查核中心）

記者朱祖儀／綜合報導

近來網路上傳出，富士康位於河南鄭州的工廠爆發新冠疫情消息，還有一段影片看到有防護人員將一名女子抬走的畫面，上面還寫著「鄭州富士康726宿舍」。但經事實查核中心調查，確定其為「假消息」，網路上的影片遭惡意剪輯，希望民眾不要誤信錯誤訊息。

近來社群平台上瘋傳，富士康鄭州廠區爆發新冠疫情，指稱員工宿舍726房有8人死亡消息，還有相關影片流出，感嘆「鄭州富士康726宿舍，又是一個無辜生命」。影片中看到，有3名穿著防護衣的人員將一名女子從床上抬到擔架上，接著畫面跳到另一個場景，看到有人在搬運物品，但因為距離過遠，無法看清楚實際情況。

此影片經事實查核中心調查發現，以圖反搜可以找到發布於2022年4月25日的一段推特影片，影片長度為59秒，搭配文字訊息稱事件發生在上海，從影片的場景、人物衣著、動作等，可確定與網傳影片為同一事件。在4月推特影片中，掌鏡的女子指示防護人員帶走被抬者的物品，包括手機、充電器與身份證件。

▲事實查核中心發現影片遭惡意剪輯。（圖／翻攝自事實查核中心）

事實查核中心也從留言中發現，有多名網友提供線索，宣稱該畫面發生在4月22日或4月23日，地點在上海浦東新區。他們以該線索當作關鍵字查找抖音平台，也找到發布在今年4月的多支抖音影片，經過比對，有的抖音影片與網傳畫面相同，但時間版本較長，有的抖音影片為不同的拍攝角度，但影片的場景、人物衣著與動作等均相符，可知這些抖音影片所描述的事件，與近日網傳影片為同一事件。

事實查核中心也指出，近日網傳影片為2段影片結合，首段影片中移動的人有棉被和薄床墊，為粉色的卡通圖案，和第2段影片搬運的暗紅色物品不一致，且2段影片人員穿著的服裝也不同，因此可判斷影片無法連貫，應是將2件不同事件的影片剪輯在一起，確定該則影片是假訊息。

▼前後2段影片不一致。（圖／翻攝自推特）