貴婦網紅Sherry與小王睡竟遭針孔偷拍　元配求償200萬再敗





▲袁曼軒與前夫間，仍有訴訟存在。（圖／翻攝自Instagram／袁曼軒 Sherry）

記者吳銘峯／台北報導

貴婦網紅袁曼軒（Sherry），2017年和新加坡礦業大王少東郭紹源（Pierre）閃婚，育有一對兒女。但雙方事後婚變，互控出軌並引發多項訴訟。其中丈夫指控她帶小王回住處共寢、擁吻，求償200萬元，一審因丈夫裝設針孔而認定無證據能力，判決敗訴。丈夫上訴，但二審高院仍駁回上訴。可上訴。

袁婦因經常PO網曬名牌包、整形的貴婦人生，引起注意。而她2017年的閃婚郭男，婚後育有一對龍鳳胎，袁婦也經常PO網婚後育子生活，沒想到在2020年間雙方爆發婚變，更成為話題。

判決指出，袁婦與郭男2017年4月21日在澳大利亞昆士蘭州布里斯本結婚；同年5月11日在我國辦理結婚登記。不過雙方於2020年2月15日起，就已經分開而無共同生活。2021年10月15日澳大利亞法院簽發離婚令。而郭男起訴指稱，雙方離婚前的2月16日凌晨、4月12日兩天，袁婦與賴姓男子至新北市袁婦家中過夜、共宿，並同床共枕、相互親吻，已逾越一般男女社交友誼之分際，嚴重破壞伊婚姻生活之圓滿，求償侵害配偶權的200萬元精神慰撫金。

法院審理時，袁婦、賴男拒絕賠償。袁婦主張，郭男提出的監視器畫面，是裝設在她與郭男共有的房屋內，而郭男提出的門口監視器及臥室電視機內針孔攝影機拍攝畫面，過度侵害她的隱私權，違法取證且不符合比例原則，不具證據能力。她強調，與賴男只是普通朋友，即便一同過夜，但未發生超過友誼行為，不須賠償。

一審法院審理後，認為郭男提出的監視器畫面確實過度侵害袁婦隱私權，不具證據能力，因此判決郭男敗訴。郭男上訴第二審，高等法院審理後，還是認為監視器畫面確實侵害袁婦隱私權；另外郭男於離婚前的2020年間，就已經與泰籍女子外遇，甚至公開發表訂、結婚的婚紗照片，已經先違反與袁婦的婚姻誓約，破壞婚姻圓滿之行為。因此高院再度駁回郭男請求，本案還可再上訴。

此外，袁婦另外遭到前公婆、及郭男父母起訴，要求返還新北市三重區的借名登記5千萬豪宅，一審台北地院已於5月間判決袁婦敗訴，必須返還。另外郭男也提出澳洲法院的判決，命令袁婦「不得對郭男行使任何家庭暴力」、「不得利用網路散布有關郭男的負面言論」，並應立即刪除在YouTube所發布侮辱、誹謗郭男的影片；郭男更說，袁婦因多次違反法院命令，因此他已經在澳洲報警，要對袁婦進行調查。