情婦全裸甜睡人夫…正宮陽台闖入猛照！　反控「害我有陰影」贏了

▲小三與人夫全裸共眠，她反告正宮帶徵信業者闖入還對她猛拍照，害她後來常常半夜驚醒，求償900萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／花蓮報導

蔡姓人妻懷疑林姓老公與陳姓女子有染，找了陳姓、林姓兩名徵信社業者調查蒐證，跟蹤老公與小三至花蓮某民宿，聽到房內傳出呻吟聲，一行人從陽台落地窗翻入房間、掀開棉被拿照相機狂拍全裸共眠的2人，陳姓小三裸身被抓姦，氣憤提告蔡女與徵信業者闖入私人領域、又朝她猛拍照，害她之後常會半夜嚇醒，蔡女與業者除了遭判刑4到6月不等，還須賠給小三30萬。

根據判決，蔡姓女子懷疑林姓老公外遇陳女，就找徵信業者跟蹤蒐證，得知他們投宿在花蓮某民宿，一行人在附近盯哨偷聽，蔡女疑似聽到房間內傳出陣陣歡愉聲，帶人直接打開該房間陽台落地窗闖入，同時業者分別持強光燈照射、掀開2人同蓋的棉被，見他們都全身赤裸，拿著照相機一陣猛拍。

小三崩潰提告指出，蔡女非法帶徵信業者擅闖房間，將她嚇醒後，她多次要求眾人離開未獲理會，她在驚恐之際於眾目睽睽下穿好衣服要離開時，還被蔡女等人團團堵住去路，她怒控蔡女沒有等警方到場，以不法方式侵害隱私權，又犯強制罪、侵入住宅罪等，還讓她事後都留下陰影，精神相當痛苦，對蔡女與業者索賠900萬撫慰金。

小三表示，她當時與林男於熟睡狀態，怎麼可能有如蔡女所說的呻吟聲，且看蔡女與其老公的對話「我想要看你瘋狂到什麼程度」、「我一直試著挽回你，想要知道你為什麼會這樣轉變，你一直歸咎於婆媳不和、家人不和，你不曉得我已經知道你外遇了」，可見蔡已知道老公婚外情，卻仍用這種侵害隱私、自由的手段惡意蒐證。

蔡女則說，她報警後等了20分鐘，以為警察已到場才跟著進入房間，且目睹老公與小三全裸共枕，大受打擊、無力地癱坐沙發，並沒有其他作為，況且的確找到有沾染2人DNA的衛生紙，確信2人有性行為，這些行為是行使「不貞蒐證權」，不算違法。

法院審理後，刑事部分判蔡女與陳姓、林姓業者犯強制罪，各處4、6、6月徒刑，可易科罰金；民事求償法院則認為，蔡女與徵信業者以強光照射並攝錄裸體證物，未依正當法律程序，侵害陳女自由權、居住安寧及隱私權，蔡女與業者須連帶賠償，但減為30萬元合理，雙方上訴後花蓮高分院維持判決，仍可上訴。