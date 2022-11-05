高中生像前夫…她一查驚見是「死了17年的兒子」　暗黑內幕曝光

▲高中生長得像前夫，她一查驚見是「死了17年的兒子 」。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

在封建社會中，女性很多時候不能被平等地對待，有著十分濃重的重男輕女觀念。大陸江蘇省就有一名婦女因為懷了女孩，受到婆婆的冷落，甚至被要求拿掉孩子，後來她成功生下一名男嬰，不料竟被告知兒子死了，直到17年後才發現自己受騙，而他的母親竟然是表嫂親妹妹，進一步揭開暗黑內幕。

綜合陸媒報導，張彩虹是醫院裡的一名護士，出生在一個普通的家庭中，按部就班地上學然後參加工作。她長得十分漂亮，自然也少不了有很多人對她心生愛慕，最後她選擇了風趣幽默的李德軍作為自己的男朋友。兩人十分聊得來，很快就陷入熱戀，最後走上了婚姻的道路。

到了懷孕4個月的時候，婆婆就催張彩虹到醫院檢查孩子的性別，結果得知肚子裡的孩子是個女孩，竟要求她把孩子打掉，再重新要一個男孩子。張彩虹十分生氣，沒想到丈夫竟然向著自己的母親，甚至也勸說她打掉孩子，本來她不願意妥協，後來受到了全家人的冷暴力，實在受不了了，最後打掉了孩子。

後來張彩虹又一次懷孕，為了不看婆婆的臉色，她決定回娘家待產，但媽媽總是去找婆婆吵架，之後還跟自己吐槽，讓她十分煩躁，最後決定到表哥家去待產，這樣既可以不受嘮叨，且表哥家距離醫院比較近，而表哥和表嫂都對她十分的關心，在待產的日子裡給了她無限的溫暖。

沒想到，張彩虹剛生產完，就被表嫂告知孩子的腿伸不直，好像是個殘廢，因為自己剛剛生完產，沒有辦法走動，於是拜托表哥表嫂帶孩子去醫院做檢查，但是這一去，就沒有把孩子再帶回來。張彩虹的表嫂告訴她，「醫生說孩子是雙腿殘疾，以後肯定會拖累你的，於是就把孩子扔了」，甚至說孩子已被凍死。

事隔17年，張彩虹無意間得知兒子並沒有死，現在已經是一名高中生了，抓著一點點的線索，她開始到各高中門口去尋找孩子，某天看到了一個和前夫很像的孩子，而他的母親竟然是表嫂的親妹妹。經過DNA鑑定，張彩虹確定那就是她的孩子，這才得知兒子當年被表嫂賣了，如今更遭孩子養父母提告，令人不勝唏噓。

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