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台版豬仔煉獄！受害者「策畫逃脫被斷指」　他驚恐憶：醒來就被打

台版豬仔煉獄！受害者「策畫逃脫被斷指」　他憶驚恐1個月：醒來就被打

▲被救出的受害者驚恐回憶遭囚凌虐的經過。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

61位中南部民眾北上求職遇詐遭囚禁凌虐，導致3人被虐死的「台版柬埔寨」震驚全國。其中一名遭囚禁在桃園中壢的受害者透露，自己與另外3人當時被關在廁所，且不時被歹徒痛毆、拿瓦斯槍射擊，對方還會在食物裡下藥，讓所有人吃完後昏迷，甚至有人策畫逃脫被發現，就遭歹徒當場打斷手指。

該名職業為裝潢相關的受害者表示，他聽朋友說「提供存簿就能拿錢」，未料答應後先被帶去汽車旅館問資料，之後便被帶到民宅廁所囚虐1個月，整個過程只洗2次澡，還會被歹徒找各種理由用球棒、甩棍、電擊棒及瓦斯槍攻擊，例如他們只是竊竊私語被歹徒從監視器看到，對方就會懷疑他們要逃跑，直接一陣痛打。

受害者透露，他經常因為想起國小3年級與11個月的孩子而哭泣，歹徒卻一度在狹小的房間裡硬塞了30人，且聽到有人策畫逃跑時，還會當場打斷當事人的手指，也曾經拿剪刀恐嚇要殺人。受害者也懷疑歹徒在麵裡下藥，導致所有人吃時嚐到苦味，吃完後因感到昏沉而睡去。

另名從事酒吧相關的被害人指出，他因需10萬資金被朋友介紹做私人借貸，並應要求帶雙證件至某處，接著被通知貸款已核准要去另一處填資料與領錢，結果卻被用手銬及繩子銬、綁手腳，嘴巴還被塞毛巾囚禁，只有喝水吃飯時才鬆綁，房內所有人也常遭毆打。被害人表示，他的雙證件、印章及手機都被沒收後，歹徒就查出他有哪些銀行帳戶，接著就被威脅說出帳號密碼。

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