人妻「除夕想回娘家」被婆婆碎嘴　她嘆：一定要在婆家圍爐嗎？

▲媳婦在除夕能不能回娘家過年，一直是困擾新舊世代的問題。（示意圖／翻攝自Pexels）



圖文／CTWANT

媳婦在除夕能不能回娘家，一直是困惱許多婆媳的問題。一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文感歎，雖然離過年還有段時間，但最近一篇網路文章讓她回想起去年的婆媳交鋒，也令她有了不吐不快的無奈。原Po表示，婆婆去年過年前夕通知她要回來過除夕、大掃除、準備祭祖和年夜飯。想在除夕回娘家的原Po則提出幫忙打掃，但幾道年夜飯改宅配的提議。

沒想到，當時表面上什麼都沒說的婆婆，事後不只私下找原Po老公碎唸「沒見過還沒初二就趕著回家的媳婦，嫁雞隨雞嫁狗隨狗的道裡都不懂」，還無視兒子的溝通，一直跟街坊鄰居抱怨原Po的不是，而不想做夾心餅乾的老公，最後也選擇向媽媽妥協。

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無法嚥下這口氣的原Po，則再嘗試跟婆婆溝通，表示「我也是我爸媽的女兒，婆家希望兒子媳婦陪，我爸媽也會想要女兒女婿陪，希望能每年輪流，或是中午在娘家吃，晚上在婆家吃」，並用許多傳統觀念不符現代價值觀為例，希望婆婆能改變想法，未料「講到一半婆婆就當作沒聽到調頭就走」。

文章曝光後，網友分成兩派意見，有網友認為「如果妳娘家的媳婦也這樣想，想必妳也只會說尊重她的想法！妳想，那什麼時候輪到長輩想？妳爸媽也認同大家自己爽就好？」另有網友表示，「都什麼年代了？思想還這樣子」、「妳婆婆不想要輪流，所以以後都固定娘家過吧」。也有人強調，「溝通好就好，沒有什麼事情是絕對的」、「家家有本難念的經，心態跟觀念教育真的很重要」。

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