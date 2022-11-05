　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人妻「除夕想回娘家」被婆婆碎嘴　她嘆：一定要在婆家圍爐嗎？

人妻除夕想回娘家被婆婆碎嘴　她嘆「一定要在婆家圍爐嗎？」…網掀論戰

▲媳婦在除夕能不能回娘家過年，一直是困擾新舊世代的問題。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

媳婦在除夕能不能回娘家，一直是困惱許多婆媳的問題。一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文感歎，雖然離過年還有段時間，但最近一篇網路文章讓她回想起去年的婆媳交鋒，也令她有了不吐不快的無奈。原Po表示，婆婆去年過年前夕通知她要回來過除夕、大掃除、準備祭祖和年夜飯。想在除夕回娘家的原Po則提出幫忙打掃，但幾道年夜飯改宅配的提議。

沒想到，當時表面上什麼都沒說的婆婆，事後不只私下找原Po老公碎唸「沒見過還沒初二就趕著回家的媳婦，嫁雞隨雞嫁狗隨狗的道裡都不懂」，還無視兒子的溝通，一直跟街坊鄰居抱怨原Po的不是，而不想做夾心餅乾的老公，最後也選擇向媽媽妥協。

[廣告]請繼續往下閱讀...

無法嚥下這口氣的原Po，則再嘗試跟婆婆溝通，表示「我也是我爸媽的女兒，婆家希望兒子媳婦陪，我爸媽也會想要女兒女婿陪，希望能每年輪流，或是中午在娘家吃，晚上在婆家吃」，並用許多傳統觀念不符現代價值觀為例，希望婆婆能改變想法，未料「講到一半婆婆就當作沒聽到調頭就走」。

文章曝光後，網友分成兩派意見，有網友認為「如果妳娘家的媳婦也這樣想，想必妳也只會說尊重她的想法！妳想，那什麼時候輪到長輩想？妳爸媽也認同大家自己爽就好？」另有網友表示，「都什麼年代了？思想還這樣子」、「妳婆婆不想要輪流，所以以後都固定娘家過吧」。也有人強調，「溝通好就好，沒有什麼事情是絕對的」、「家家有本難念的經，心態跟觀念教育真的很重要」。

延伸閱讀
Sandy下廚煮拉麵…網見1配料秒警告：孕婦不能吃　本尊6字回應
與MV男主角爆同居！歐陽娜娜熱線甜喊「老公」　他裸上身進出全被拍
深田晃司羨慕台灣拍片有補助　尹馨大讚《還有愛的日子》劇本太厲害

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
梨泰院事件「滿7天」群眾舉燭光哀悼　抗議尹錫悅下台
立冬來了4星座越冷越旺　命理專家：「這星座」可買刮刮樂
醫揭「6件事」更容易作惡夢！睡太久風險高
韓國瑜力挺林耕仁！開酸朱學恒「站台要被打好嚇人」
哈哈台被爆「當地居民只是臨演」　網挖出徵人文疑造假：好失望

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻「除夕想回娘家」被婆婆碎嘴　她嘆：一定要在婆家圍爐嗎？

快訊／台2線77.5K巨石崩落撞毀護欄

台北外送員路邊撿到手機！聯絡失主歸還竟挨告侵占…慘賠萬元和解

天冷了！2步驟燉「菱角排骨湯」　濃郁還有家的味道

阿美族戰士「戰死烏克蘭」　在台烏人齊發聲：謝謝你捍衛自由

「鳥鳴春澗敘 30」　台南鳥會30周年紀念活動6日登場

政府幫高端趕作業？莊人祥坦言：「9成保護力分析」疾管署做的

勞動部首場觀光產業大型徵才　台南盛大登場

明天清晨最冷「低溫再掉1字頭」！下周回暖6天　3地仍有雨彈襲擊

台大最常被退學是1類人！葉丙成比喻：臨老入花叢　籲家長改變觀念

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

高中生校園連嚇11人 網狂歪樓：好多正妹

人妻「除夕想回娘家」被婆婆碎嘴　她嘆：一定要在婆家圍爐嗎？

快訊／台2線77.5K巨石崩落撞毀護欄

台北外送員路邊撿到手機！聯絡失主歸還竟挨告侵占…慘賠萬元和解

天冷了！2步驟燉「菱角排骨湯」　濃郁還有家的味道

阿美族戰士「戰死烏克蘭」　在台烏人齊發聲：謝謝你捍衛自由

「鳥鳴春澗敘 30」　台南鳥會30周年紀念活動6日登場

政府幫高端趕作業？莊人祥坦言：「9成保護力分析」疾管署做的

勞動部首場觀光產業大型徵才　台南盛大登場

明天清晨最冷「低溫再掉1字頭」！下周回暖6天　3地仍有雨彈襲擊

台大最常被退學是1類人！葉丙成比喻：臨老入花叢　籲家長改變觀念

嘉義員警攔查遇襲！嫌犯噴完辣椒水落跑　一查竟是通緝犯

中信盃黑豹旗／養成良好習慣循環　曾翊誠執教有堅持

土耳其男擺攤稱滯台籌錢！　吳鳳私訊爆「去幫家鄉的人」無奈回應

德國總理首訪北京　德中關係有轉冷跡象

梅西5度出戰世界盃角色轉變　自認狀況好「很難保持冷靜」

馬斯克食言？烏克蘭1300台星鏈終端機未繳費遭斷線

台灣大賽／陳俊秀開轟鬆口氣：老天爺啊！曾總絕對相信他

132萬粉專爆早被Kakao收購！「惡意帶風向」LE SSERAFIM、ITZY都受害

蔡依林答應唱「18年前周杰倫寫的歌」　竟「自虧喝孟婆湯」全忘光

1分鐘就射了？一圖自測「早洩程度」　超過8分快就醫

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

生活熱門新聞

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

好友炸喜訊！他沒參加婚禮「被封鎖」傻了

史上最強辯論會！鄉民點名「28年前陳水扁」這一場

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

4星座「越冷財運越旺」　命理專家：水瓶座可買刮刮樂

台大名醫施景中求「代掛號公司」：放過我的門診

車禍手骨折！遠距男友探望「只想愛愛」讓她傻眼

華航飛韓國「這2航班」突取消！大批苦主崩潰

貴人來了！4星座「深秋運勢大翻身」　加薪終於輪到你

台北外送員撿到手機歸還失主！挨告賠萬元

媽一開錢包被滿滿「女兒愛」暴擊　2千人感動

「好市多神物特價」媽搬12盒塞滿車　網笑當嫁妝

下面飄異味！友問1句逼說真心話　妹子尷尬了

登頂紀錄造假！他寫20頁報告「打臉曾格爾」

更多熱門

相關新聞

普丁遭爆罹「帕金森氏症＋胰臟癌」

普丁遭爆罹「帕金森氏症＋胰臟癌」

俄烏戰爭爆發已超過250天，國際間也對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的一舉一動相當關注，特別是他的健康狀況，普丁曾被媒體捕捉到臉部浮腫、手背上有疑似靜脈注射的針孔痕跡等，許多人都猜測普丁或許健康亮紅燈。據《每日郵報》（Daily Mail）和《太陽報》（The Sun）1日引述克里姆林宮內部文件證實，普丁罹患有帕金森氏症和胰臟癌。

台版黑龍江花20億清不完

台版黑龍江花20億清不完

4星座「越冷財運越旺」　命理專家：水瓶座可買刮刮樂

4星座「越冷財運越旺」　命理專家：水瓶座可買刮刮樂

兩億遊艇開箱！台灣最奢華「移動豪宅」曝光

兩億遊艇開箱！台灣最奢華「移動豪宅」曝光

驚見80歲阿公「全裸小三」！他崩潰調頭逃

驚見80歲阿公「全裸小三」！他崩潰調頭逃

關鍵字：

周刊王回娘家

讀者迴響

熱門新聞

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

獲贈陳松勇遺產400萬！印看護「超狂現況」曝光

46歲女星愛女6個月罹罕病「醫診斷活不過2歲」！

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

新店女陳屍家中全身是蛆

即／台版柬埔寨案　死者兒：望政府打擊詐騙

林玉書證實退賽《全明星4》告別黃隊

呱吉點出黃珊珊1問題　他驚：那就贏了

想包養單親媽試車被騙1.6萬元！他用這招報仇

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面