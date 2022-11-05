普丁遭爆罹「帕金森氏症＋胰臟癌」　克宮機密文件外洩證實病情

▲克宮外洩的情報顯示，俄羅斯總統普丁健康出了大問題。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

俄烏戰爭爆發已超過250天，國際間也對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的一舉一動相當關注，特別是他的健康狀況，普丁曾被媒體捕捉到臉部浮腫、手背上有疑似靜脈注射的針孔痕跡等，許多人都猜測普丁或許健康亮紅燈。據《每日郵報》（Daily Mail）和《太陽報》（The Sun）1日引述克里姆林宮內部文件證實，普丁罹患有帕金森氏症和胰臟癌。

從普丁近期露面畫面顯示，他手背上經常有接受靜脈注射的痕跡，傳聞他疑似罹癌而疼痛不堪，另外，他在俄烏戰爭期間公開亮相時，也經常顯得上氣不接下氣，談話過程出現結巴，或是看起來顯得筋疲力盡，如今一份克里姆林宮的內部文件顯示，普丁已被診斷出早期帕金森氏症和胰臟癌。

▲普丁近期露面畫面可見手背上經常有接受靜脈注射的痕跡，傳聞他疑似罹癌而疼痛不堪。（圖／翻攝自@ZVEZDANEWS）



這份來自克里姆林宮內部文件指出，一位俄羅斯安全部門內部人士聲稱，普丁被診斷出患有早期的帕金森氏症，但「官方千方百計地否認和隱藏」。此外，文件也點出普丁重度使用各種類固醇與止痛劑，為的是要防止胰臟癌擴散，但藥物的副作用也引發相當多痛苦，包括外界經常看到他臉部浮腫以及記憶力衰退等。

多年來，普丁的健康狀況一直是西方情報機構關注的焦點之一，根據英國情報機構軍情六處（MI6）前處長迪爾羅（Richard Dearlove）透露，普丁因為健康問題可能會被送往療養院，並在2023年下台。然而，莫斯科方面始終否認，普丁的健康有問題，而這位強人也一再以「堅毅」形象自豪，但近年來種種戲劇化改變的跡象促使各方推測，普丁的健康可能有狀況，這也點燃了烏克蘭和西方國家能期盼他早日下台的一刻。

延伸閱讀

▸ 出計謀挑撥2姑姑打贏遺產戰 軍師女友說這句話他好怕

▸ 整頓推特又下重手？傳馬斯克交付新任務 員工每周「工作84小時」拚進度

▸ 馮媛甄「頭遭狠踩」無碼床照被尪外流 林帛亨好大膽子…各界湧入代表致意