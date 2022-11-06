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快訊／徐巧芯影射摟人妻肩　陳時中競總：奧步救選情

▲▼徐巧芯發文影射陳時中。（圖／翻攝自 Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯今晚發文影射「時指緊扣」，陳時中競總火速回應。（圖／翻攝自 Facebook／徐巧芯，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰倒數20天，競選連任的國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過Facebook公布數張照片，畫面中民進黨台北市長候選人陳時中與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲拉著手，走出位於建國北路上的港式餐廳「喆園」，周圍還有兩名身著藍色襯衫的男子和一名黑衣女性，質疑陳「鹹豬手」。對此，陳時中競選總部回應，譴責國民黨台北市長後選人蔣萬安團隊看圖說故事，一再使出奧步救選情。

▲▼徐巧芯發文影射陳時中。（圖／翻攝自 Facebook／徐巧芯）

徐巧芯今天晚間9點多發文表示，「10月6日晚上的喆園，時指緊扣，想必又是紅酒加唱歌的夜晚？其他故事之後再說，都是認識的人」；並自己在貼文下方留言，貼出一張截去其他人士的照片，指陳時中與白衣女子握手，「可能是要喊凍蒜」。

發出第一篇文章40分鐘後，徐巧芯又再度發文指，這張照片攝於10月6日晚間6點多，頂級粵式餐廳「喆園」，用餐的包廂是喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消要價8萬，圖中女子為台北市聯醫松德院區副院長李雅玲，非常聰明又優秀，她的丈夫丁金聰也在，不過陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著她、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去，「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」。

據悉，這組照片拍攝當下，陳時中應邀參加紙風車文教基金會董事會的活動，當時台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰夫婦連袂出席，畫面中握住陳時中右手的女子就是丁金聰的妻子李雅玲，而丁金聰當晚身著藍色襯衫緊跟在一旁，另外現任紙風車劇團團長任建誠也入鏡，正是圖中沒有被拍到正臉的藍衣男子。

陳時中競選總部今天晚間回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人。陳時中競總表示，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

陳時中競總強烈譴責蔣萬安及其團隊，立刻撤除照片並對相關當事人道歉，選舉不應該違背人性，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今晚在徐巧芯貼文下方留言，「我是紙風車執行長，那天是我們的長輩宴請好友聚會，李醫師與丁醫師是受邀與會，陳時中部長在餐敘尾聲時才前來，向與會好友們致意。畫面上我們都在場，那是公開場合，文中不實的影射揶揄對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」

另據指出，陳時中競選總部在查證過程中，發現照片中的人物正是任職於仁愛醫院的丁金聰夫婦，知情人士怒批，徐巧芯身為台北市議員，怎麼可能不認識聯醫的副院長？這就跟徐巧芯對員警開罰單說「我們回去再講」一樣，就是吃定了自己可能連任，在聯醫工作的當事人不敢公開回應她，就故意發文影射、看圖說故事，幸好今天還有其他與會人士入鏡，否則恐怕是跳到黃河都洗不清。

▲▼徐巧芯公布陳時中與丁金聰、李雅玲夫婦用餐完走出餐廳的照片。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲▼徐巧芯公布陳時中與丁金聰、李雅玲夫婦用餐完走出餐廳的照片。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲▼徐巧芯公布陳時中與丁金聰、李雅玲夫婦用餐完走出餐廳的照片。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

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