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柯志恩力挺國民黨女將　強調勇敢承擔翻轉高雄

▲▼ 柯志恩力挺國民黨女將　強調勇敢承擔翻轉高雄 。（圖／柯志恩競選辦公室）

▲柯志恩參加高雄市議員李眉蓁的競選總部成立大會，並稱讚李眉蓁是一位勇敢的女人。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩今（6）日下午參加高雄市議員李眉蓁、市議員候選人葛姵瑩的競選總部成立大會，展現國民黨女力團結、勇敢承擔的態勢。

柯志恩參加高雄市議員李眉蓁的競選總部成立大會，並稱讚李眉蓁是一位勇敢的女人。自她6月29號參選開始以來，雖然時間沒有到特別長，但是比起之前李眉蓁的勇敢承擔，其實她的時間已經算不少了。柯志恩指出，一想到李眉蓁兩年前所經歷的壓力，就知道當初她有多勇敢。而李眉蓁在經歷過市長選舉的歷練之後，所有提出的大小政見都更貼近市民、更以市民為核心，因此今天特別來到現場，來給勇敢的李眉蓁一個最大的鼓勵。

▲▼ 柯志恩力挺國民黨女將　強調勇敢承擔翻轉高雄 。（圖／柯志恩競選辦公室）

柯志恩說，由於台積電以及產業的發展進駐，左營楠梓地區人口大量增加，而公幼、公托數量、品質問題，正是李眉蓁十分關心的議題。現場聚集了超過2000名群眾，其中更有許多是網路報名、自發性參加的爸爸媽媽。李眉蓁跟柯志恩一樣，都十分的關切教育的問題，也相信透過教育來讓高雄的世代翻轉，讓年輕人可以繼續的留在高雄、不用北漂。

柯志恩接著參加市議員候選人葛姵瑩的競選總部成立大會。柯志恩以葛姵瑩的族名Maital稱呼她。她提到葛姵瑩社工的背景，與她心理諮商所的背景一樣，都是在助人的第一線。相信葛姵瑩對原住民的長者、幼者的照顧，都能夠用同理的方法來對待。

▲▼ 柯志恩力挺國民黨女將　強調勇敢承擔翻轉高雄 。（圖／柯志恩競選辦公室）

柯志恩進一步指出，葛姵瑩除了提出要打造原住民的就業平台，改善原住民的失業率之外，她也大讚其「原住民國際音樂節」的政見。柯強調，原住民文化是台灣的重要資產，如何有效傳承便成為重要的課題。雖然葛姵瑩跟她一樣，在參選這件事上都決定的比較晚，但她相信葛姵瑩就是最佳的人選，並呼籲在場群眾一起當分身，一起幫柯志恩、葛姵瑩拉票，在高雄打造更好的原民生活圈。

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