　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／早晚都會被抓…台版柬埔寨「遺體搬運工」桃園投案！

▲▼遺體搬運工。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲詐團遺體搬運工自行投案。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

台版柬埔寨囚虐案件最新進展！專案小組日前在桃園市龜山區山坡處，發現二具遭棄的遺體，並先後查獲4名協助棄屍的嫌犯，另鎖定共犯蔡姓男子（37歲），持續展開追緝，蔡男自知難逃，6日下午4點多前往桃園警分局埔子派出所投案。

▲▼詐團成員將遺體扛到停車場，再塞進轎車後車廂被載往山區丟棄。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲專案小組於4日下午1點多，在桃園市龜山區東舊路街171巷往東北方向山坡處，發現2具被害人遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方初步調查，蔡男為詐團邱姓嫌犯之友人，上月29日凌晨3點多，經由邱嫌聯繫於大園區中正東路集合上車，白天再前往龜山區山坡地協助棄屍，全案經桃園警方初詢後，被帶回新北刑警大隊釐清中。針對此案，警方目前共逮到23人，14人羈押禁見2人責付、1人交保。

●案情提要

詐騙集團兵分多路，在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出求職、小額借款等訊息，等民眾上門後扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內上銬+嘴塞毛巾限制行動，且時不時毆打，甚至以電擊棒凌虐。

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲囚禁用的手銬以及剩餘的泡麵渣。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方先在淡水新市鎮一處社區大樓破門拯救26位民眾並逮捕8嫌，調查發現多數被害人已遭囚禁一個月左右，後來擴大追查到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，再次順利救出32名被害人、查獲21歲張姓犯嫌等8人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。後來得知另有3被害人（2男1女）已身亡且遭詐團棄屍山區。

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
台裔女「分屍孿生妹」丟鍋裡煮　人倫慘劇判決出爐
吳尊宣布「家裡添新成員」　老婆生日：可愛嗎？
孩長「一串小珍珠」嚇壞！1病毒恐散全身　醫：兄弟姊妹逃不過
炸物老闆黑歷史起底！掐攤商脖子　住戶曝他「講話很大聲」
快訊／台版柬埔寨「遺體搬運工」投案了！
台灣大賽／陳俊秀沮喪退場！2大紀錄中斷
YouTuber牛郎店打工　「1hr就賺11萬」揭真實內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／早晚都會被抓…台版柬埔寨「遺體搬運工」桃園投案！

板橋街友醉後睡覺被叫起　老友閒聊竟強搶包…損失萬元還被打傷　

確診偷開店還襲胸！女客怒報警揪狼　機車行老闆芭比Q了

從事水域活動務必穿救生衣　新北消防局今起加強防溺巡邏

快訊／國1彰化段6車連環撞！黑車「整車撞爛」　3人受傷

快訊／虐殺3人棄屍涉案情節重大　詐團「茶董」遭收押禁見

疑受不了詐團凌虐逃生墜樓亡　38歲男遭棄屍日月潭確認身分

講到「師生戀」全班都看向她　國中女遭體育狼師4度逞慾　

賓士女迴轉擊落雙載騎士！下車秒做「這件事」　目擊者：我傻眼

快訊／「台版柬埔寨」新進展！警逮集團總務　查扣毒品槍枝

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

王彩樺正妹女兒出道！狂吐槽媽媽XD　海邊穿泳衣遭酸：要穿羽絨衣是嗎？

快訊／早晚都會被抓…台版柬埔寨「遺體搬運工」桃園投案！

板橋街友醉後睡覺被叫起　老友閒聊竟強搶包…損失萬元還被打傷　

確診偷開店還襲胸！女客怒報警揪狼　機車行老闆芭比Q了

從事水域活動務必穿救生衣　新北消防局今起加強防溺巡邏

快訊／國1彰化段6車連環撞！黑車「整車撞爛」　3人受傷

快訊／虐殺3人棄屍涉案情節重大　詐團「茶董」遭收押禁見

疑受不了詐團凌虐逃生墜樓亡　38歲男遭棄屍日月潭確認身分

講到「師生戀」全班都看向她　國中女遭體育狼師4度逞慾　

賓士女迴轉擊落雙載騎士！下車秒做「這件事」　目擊者：我傻眼

快訊／「台版柬埔寨」新進展！警逮集團總務　查扣毒品槍枝

少子化辦公室編7.9億只開一次會？衛福部澄清

承襲祖父30年種植經驗　女青農勇奪新北平溪山藥冠軍

中信盃黑豹旗／國小球底還在　郭思源對屏中猛打賞

倒數20天！「最強母雞」蔡英文1天衝5縣市輔選　喊團結就會贏

全球第7殺害記者不罰國家　菲律賓政治漫畫家遭人亂槍打死

加拿大令3中企退出礦產投資　北京將採必要措施

精神疾病台裔女「分屍孿生妹」丟鍋裡煮　加拿大人倫慘劇判決出爐

周玉蔻預測命中！曹興誠周末竹苗趴趴走　明早同台陳時中

台灣大賽／G2觀眾11392人左外依舊冷清　兄弟2戰預售賣更好

總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

社會熱門新聞

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

炸物店老闆擬告唐寶寶媽媽　資深警：可這樣反擊

報警抓唐寶寶！新北炸物店老闆被起底是直播主

求職遭囚虐男墜11樓亡　日月潭尋獲遺體頭顱消失

新店女陳屍家中全身是蛆

爛醉男撞進派出所　警傻眼：怎麼開進來

阿娘喂開店2個月陣亡　「最難喝加盟主」揭黑幕

批廖老大害賠百萬　最難喝加盟主：看走眼

新北女遭拉樓梯間性侵　同事脫布偶裝變狼

輪椅推母屍丟公園　驚悚畫面曝　

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

即／求職遭囚虐男墜11樓亡　日月潭尋獲遺體

更多熱門

相關新聞

即／虐殺3人棄屍涉案情節重大　詐團陳嫌收押

即／虐殺3人棄屍涉案情節重大　詐團陳嫌收押

在新北市淡水、桃園市中壢區因求職詐欺案涉及囚禁虐殺的陳姓主嫌（陳樺韋，綽號茶董），經士林地方法院院值班法官於16時40分許訊問完畢後，認定犯罪情節重大，且有串證逃亡之虞，裁定予以羈押並禁止接見通信，檢警未來將複訊借提陳男釐清後續案情。

即／台版柬埔寨新進展！警逮集團總務查扣毒品槍枝

即／台版柬埔寨新進展！警逮集團總務查扣毒品槍枝

求職遭囚虐男墜11樓亡　日月潭尋獲遺體頭顱消失

求職遭囚虐男墜11樓亡　日月潭尋獲遺體頭顱消失

即／求職遭囚虐男墜11樓亡　日月潭尋獲遺體

即／求職遭囚虐男墜11樓亡　日月潭尋獲遺體

毆打餵藥奪3命！「台版柬埔寨」首腦辯不知情

毆打餵藥奪3命！「台版柬埔寨」首腦辯不知情

關鍵字：

柬埔寨台版詐騙集團投案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

《戲說》女星腸爆裂昏迷送醫急救！「癌細胞難殺死」

女星不爽「10歲女跟許老三當朋友」！控：她當丫鬟陪跳

高中生像前夫…一查是死了17年兒

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

炸物店老闆擬告唐寶寶媽媽　資深警：可這樣反擊

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面