快訊／早晚都會被抓…台版柬埔寨「遺體搬運工」桃園投案！

▲詐團遺體搬運工自行投案。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

台版柬埔寨囚虐案件最新進展！專案小組日前在桃園市龜山區山坡處，發現二具遭棄的遺體，並先後查獲4名協助棄屍的嫌犯，另鎖定共犯蔡姓男子（37歲），持續展開追緝，蔡男自知難逃，6日下午4點多前往桃園警分局埔子派出所投案。

▲專案小組於4日下午1點多，在桃園市龜山區東舊路街171巷往東北方向山坡處，發現2具被害人遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方初步調查，蔡男為詐團邱姓嫌犯之友人，上月29日凌晨3點多，經由邱嫌聯繫於大園區中正東路集合上車，白天再前往龜山區山坡地協助棄屍，全案經桃園警方初詢後，被帶回新北刑警大隊釐清中。針對此案，警方目前共逮到23人，14人羈押禁見2人責付、1人交保。

●案情提要

詐騙集團兵分多路，在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出求職、小額借款等訊息，等民眾上門後扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內上銬+嘴塞毛巾限制行動，且時不時毆打，甚至以電擊棒凌虐。





▲囚禁用的手銬以及剩餘的泡麵渣。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方先在淡水新市鎮一處社區大樓破門拯救26位民眾並逮捕8嫌，調查發現多數被害人已遭囚禁一個月左右，後來擴大追查到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，再次順利救出32名被害人、查獲21歲張姓犯嫌等8人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。後來得知另有3被害人（2男1女）已身亡且遭詐團棄屍山區。