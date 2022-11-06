毆打餵藥奪3命！「台版柬埔寨」首腦辯不知情　甩鍋：我只是幹部

記者張君豪、陳雕文、莊智勝／台北報導

「台版柬埔寨」詐團囚禁61名求職者、甚至毆打凌虐，導致3人死亡，集團成員還隨意將遺體運往山區棄屍，行徑相當惡劣。警方破獲後，先後逮捕17名成員，目前已有13人羈押禁見、1人交保、另2人因未成年移送少年法庭。而集團幕後首腦、綽號「茶董」的陳樺韋(37歲)也落網，昨複訊後遭聲押禁見，今(6日)下午士林地院將召開羈押庭。

警方調查，該詐團在新北淡水、桃園中壢有2處據點，以招募員工名義騙取求職者到場，隨後即將人囚禁、凌虐，受害人數多達61人，其中更有3人不堪虐打而死亡，遭集團成員隨意棄屍，其中1名黃姓死者遺體被載運到南投丟棄，目前還未尋獲。

▲台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋。（圖／記者陳雕文攝）

初步了解，集團幕後首腦為綽號「茶董」的陳樺韋，陳嫌生性狡猾，有多項詐欺前科，當下見到警方開門攻堅時，囂張氣焰全無，還一度嚇到尖叫，但落網冷靜後，隨即展露狡黠本性，第一時間要求見律師，隨後還「甩鍋」稱自己只是上級幹部、而非首腦，僅聽從指示負責淡水、中壢2處囚禁據點，要求共犯呂嫌、張嫌管好求職民眾，至於毆打、餵藥害死3人部分，陳樺韋均避重就輕，堅稱不知情。

目前全案警方已先後逮捕17名成員，第一波聲押禁見6嫌獲准，5日晚間再羈押禁見7名共犯，累計已13人羈押禁見、1人5萬元交保、另2人移送少年法庭；而陳樺韋昨夜遭檢警聲押禁見，預計士林地院下午將召開羈押庭。

▼主嫌「茶董」相當狡猾，辯稱不知虐打、餵藥一事，還甩鍋稱自己只是「幹部」。（圖／記者陳以昇翻攝）