　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毆打餵藥奪3命！「台版柬埔寨」首腦辯不知情　甩鍋：我只是幹部

記者張君豪、陳雕文、莊智勝／台北報導

「台版柬埔寨」詐團囚禁61名求職者、甚至毆打凌虐，導致3人死亡，集團成員還隨意將遺體運往山區棄屍，行徑相當惡劣。警方破獲後，先後逮捕17名成員，目前已有13人羈押禁見、1人交保、另2人因未成年移送少年法庭。而集團幕後首腦、綽號「茶董」的陳樺韋(37歲)也落網，昨複訊後遭聲押禁見，今(6日)下午士林地院將召開羈押庭。

警方調查，該詐團在新北淡水、桃園中壢有2處據點，以招募員工名義騙取求職者到場，隨後即將人囚禁、凌虐，受害人數多達61人，其中更有3人不堪虐打而死亡，遭集團成員隨意棄屍，其中1名黃姓死者遺體被載運到南投丟棄，目前還未尋獲。

▲▼ 台版柬埔寨主嫌「茶董」移送士林地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋。（圖／記者陳雕文攝）

初步了解，集團幕後首腦為綽號「茶董」的陳樺韋，陳嫌生性狡猾，有多項詐欺前科，當下見到警方開門攻堅時，囂張氣焰全無，還一度嚇到尖叫，但落網冷靜後，隨即展露狡黠本性，第一時間要求見律師，隨後還「甩鍋」稱自己只是上級幹部、而非首腦，僅聽從指示負責淡水、中壢2處囚禁據點，要求共犯呂嫌、張嫌管好求職民眾，至於毆打、餵藥害死3人部分，陳樺韋均避重就輕，堅稱不知情。

目前全案警方已先後逮捕17名成員，第一波聲押禁見6嫌獲准，5日晚間再羈押禁見7名共犯，累計已13人羈押禁見、1人5萬元交保、另2人移送少年法庭；而陳樺韋昨夜遭檢警聲押禁見，預計士林地院下午將召開羈押庭。

▼主嫌「茶董」相當狡猾，辯稱不知虐打、餵藥一事，還甩鍋稱自己只是「幹部」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋。（圖／記者陳以昇翻攝）

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
4類食物放微波爐變炸彈！「微波致癌嗎」解答曝
11月8日罕見「1奇景」！　錯過再等2322年
《戲說》女星腸爆裂昏迷急救！　病況惡化
快訊／台版柬埔寨囚虐35人　第3具遺體找到了
急轉彎！炸物店老闆衝派出所　哭訴：我很委屈、很倒楣
34歲「新好弟弟」陳屍浴缸！　未婚妻癱軟痛哭首發聲
《百萬小學堂》學霸「丁丁」14年後現況曝！　飛美攻讀碩士

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭身障者坐輪椅輾過腳趾！她怒告獲賠　但要「自負7成責任」

一句話激怒！南投縣議員之子「閻王」涉撂人痛打高中生、逼簽本票

驚險！引水梯爬一半斷裂　基隆港引水人秒墜海獲救

失算！廂型車頂載8輛腳踏車進涵洞卡住　單車壓壞還吃罰單

快訊／35人中壢求職遭囚虐…男受不了跳11樓慘死　日月潭發現遺體

男求職遭凌虐亡！詐團棄屍南投日月潭　尋獲裝屍行李箱

急轉彎！炸物店老闆未提告　半夜進派出所「大吐苦水」：我很倒楣

失聯移工逃3317天！遭逮「雙手合十」仰天哀求：阿彌陀佛

無力顧植物人尪…她攜兒離家20年求離婚　法官提4字婚姻觀駁回

快訊／台中死亡車禍！騎士遭賓士攔腰撞　彈飛50公尺當場喪命

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

女子樂隊「為壽星慶生」　他被7女包圍！一臉無奈

王彩樺正妹女兒出道！狂吐槽媽媽XD　海邊穿泳衣遭酸：要穿羽絨衣是嗎？

遭身障者坐輪椅輾過腳趾！她怒告獲賠　但要「自負7成責任」

一句話激怒！南投縣議員之子「閻王」涉撂人痛打高中生、逼簽本票

驚險！引水梯爬一半斷裂　基隆港引水人秒墜海獲救

失算！廂型車頂載8輛腳踏車進涵洞卡住　單車壓壞還吃罰單

快訊／35人中壢求職遭囚虐…男受不了跳11樓慘死　日月潭發現遺體

男求職遭凌虐亡！詐團棄屍南投日月潭　尋獲裝屍行李箱

急轉彎！炸物店老闆未提告　半夜進派出所「大吐苦水」：我很倒楣

失聯移工逃3317天！遭逮「雙手合十」仰天哀求：阿彌陀佛

無力顧植物人尪…她攜兒離家20年求離婚　法官提4字婚姻觀駁回

快訊／台中死亡車禍！騎士遭賓士攔腰撞　彈飛50公尺當場喪命

遭身障者坐輪椅輾過腳趾！她怒告獲賠　但要「自負7成責任」

蘇揆：國道1號南下汐止段明上午6時全線通車

影／昨喊「教他怎麼生」引熱議　陳時中今曝不孕症補助片

Apink初瓏、普美見面會台北場來了！　擊掌、合照福利滿滿寵台粉

NBA本季最狂絕殺　國王福克斯延長賽32呎三分彈宰魔術

北市長辯論後民調　陳時中表現63.34分墊底、支持度仍位居第二

忘帶40元遭炸物老闆嗆！唐寶寶上進又孝順「苦練單輪車」勇奪冠軍

一句話激怒！南投縣議員之子「閻王」涉撂人痛打高中生、逼簽本票

渾圓半球狂晃！美國女星低胸爆乳跳舞催票　嬌喊：這很重要

談限電卻挨批「擋變電所」　黃珊珊：被高嘉瑜反對後「完全停下來」

林襄最新應援影片曝！　大幅晃動60秒：好洗腦

社會熱門新聞

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

新店女陳屍家中全身是蛆

報警抓唐寶寶！新北炸物店老闆被起底是直播主

爛醉男撞進派出所　警傻眼：怎麼開進來

阿娘喂開店2個月陣亡　「最難喝加盟主」揭黑幕

新北女遭拉樓梯間性侵　同事脫布偶裝變狼

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

輪椅推母屍丟公園　驚悚畫面曝　

批廖老大害賠百萬　最難喝加盟主：看走眼

即／台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋聲押

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

即／漁人碼頭深夜傳溺水　女被救起無呼吸

即／中壢2男1女遭囚虐亡　遺體塞後車廂畫面曝

妻同車男師「大腿黏衛生紙」夫怒提告

更多熱門

相關新聞

即／中壢2男1女遭囚虐亡　遺體塞後車廂畫面曝

即／中壢2男1女遭囚虐亡　遺體塞後車廂畫面曝

警方日前破獲「台版柬埔寨案」，在新北淡水與桃園中壢救出58人，另查出中壢有3名被害人死亡並棄屍山區。警方持續追查，5日深夜到6日清晨又在桃園區逮捕4名協助棄屍的犯嫌，調閱監視器發現了惡煞將遺體塞後車廂的驚悚畫面。

即／台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋聲押

即／台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋聲押

快訊／求職遭囚禁亡　警再抓3嫌！

快訊／求職遭囚禁亡　警再抓3嫌！

台版柬埔寨主嫌「尖叫被逮」

台版柬埔寨主嫌「尖叫被逮」

即/台版柬埔寨主嫌「茶董」落網　移送地檢署複訊

即/台版柬埔寨主嫌「茶董」落網　移送地檢署複訊

關鍵字：

柬埔寨求職茶董

讀者迴響

熱門新聞

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

高中生像前夫…一查是死了17年兒

Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝

老闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星負評灌爆

新店女陳屍家中全身是蛆

報警抓唐寶寶！新北炸物店老闆被起底是直播主

爛醉男撞進派出所　警傻眼：怎麼開進來

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

拒絕對方別說「不好意思」

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面