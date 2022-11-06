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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一探究竟！立院內政委員會明南下　考察鍾東錦「5層樓高」砂石堆

▲▼鍾東錦砂石堆積。（圖／民進黨團提供）

▲民進黨團上周指控鍾東錦堆積砂石。（圖／民進黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦被爆違法砂石囤積等情事，立法院內政委員會7日將前往苗栗縣卓蘭鎮考察，根據行程表，除了走訪卓蘭鎮卓蘭奉天宮外，也將勘查卓蘭鎮水廠段農牧用地砂石堆置情形，屆時包括內政部地政司、經濟部水利署、農委會、環保署、法務部、苗栗縣政府農業處均將派員出席。

時代力量立委王婉諭及時力苗栗縣長候選人宋國鼎上月舉行記者會，揭露鍾東錦炒地爭議及砂石產業的空拍照片，王婉諭表示，從照片中可見河流段的砂石堆到10幾米高，幾近5層樓，在多個流域地段，都有砂石場違法使用，用來洗選砂石、堆放砂石。

民進黨立法院黨團上周也舉行記者會，出示一張農牧用地堆放砂石的空拍圖，質疑鍾東錦稱「買地種菜」根本是胡扯，因為包括南庄四灣段、卓蘭水廠段與銅鑼老雞隆段土地，在鍾取得後農地變禿地，砂石堆得比旁邊高壓電塔還高。民進黨團幹事長羅致政更諷刺，「古代有愚公移山，現代有鍾公移山」，鍾東錦砂石場所堆置的砂石比高壓電塔還高，更涉及水土、空汙、噪音等問題，苗栗縣府卻高舉輕放、假裝沒看到。

針對上述指控，鍾東錦日前回應，他已經10年沒有經營砂石，有些土地承租給砂石場堆置砂石，就像房子裡面東西擺不下而擺在外面，違規堆置若有罰款就是6萬元的事，「等於只是不小心撿了葡萄、卻被當成偷摘西瓜一樣的意思」，因選舉把很多事情故意放大，大可不必。

根據內政委員會行程規劃，排定明天進行「考察苗栗縣卓蘭鎮非都市土地使用現況」議程，將在上午前往卓蘭奉天宮，隨後前往苗140縣道橋墩下、堤防道路，勘查卓蘭鎮水廠段農牧用地砂石堆置情形，預計中午即回程返回立法院。

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