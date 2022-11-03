網傳校園毒品零容忍遭封殺假訊息　刑事局無奈開記者會3度澄清

記者張君豪／台北報導

針對近來又有民眾轉傳3年前之報導校園毒品零容忍遭封殺，刑事局無奈再次澄清，警方表示：有關毒品危害防制條例前於2020年1月15日修正第11條，針對第三、四級毒品持有構成刑犯罪的上限下修、顯示政府對持有毒品的態度是「加重處罰」，但近來仍有民眾誤信而透過網路轉傳相關假消息，刑事局特此再度澄清如下:

刑事局毒緝中心副大隊長李宏倫說明指出：毒品危害防制條例於2020年修正時，是將持有第三、四級毒品罪之純質淨重由 20公克以上修為5公克以上，其修法是加重對毒品的處罰，以防制新興毒品擴散。



目前經統計全台各警察機關近期查獲涉及第三、四級毒品犯罪的觸法少年，2019年423人次、2020年397人次、2021年313人次，2年期間已減少26%，今年統計1至9月數據顯示，涉毒觸法少年187人次，也比2021年同期230人次减少19%。

警方引援依據教育部統計資料，台灣地區學生濫用第三級毒品通報人數，2019年292人、2020年255人、2021年223人，2年間減少24%。上述數據顯示，毒品危害防制條例於109年加重處罰後，少年觸犯第三、四級毒品犯罪行為及濫用情形呈現逐年減少，警方加強阻斷毒品供應來源、防止少年毒品犯罪顯見執法成效。

刑事局3日下午再次召開記者會說明：呼籲民眾收到上述網傳不實消息，勿再以訛傳訛，以免打擊執法人員士氣或間接誘導青少年誤觸法網。

▲針對網路假訊息刑事局毒緝中心無奈第三度說明。（圖／記者張君豪攝）

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