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社會 社會焦點 保障人權

獨／擁軍火狗籠關富商！議員候選人移送畫面曝　涉5大罪建請羈押

記者張君豪／綜合報導

無黨籍宜蘭縣議員候選人魯秀傑因涉擁槍販毒遭警方列「治平對象」拘提，當地盛傳他有天道盟分會長的大咖級黑幫背景，刑事局今年4月陸續接獲宜蘭當地富商報案，指遭天道盟黑幫成員持槍討債、押人關狗籠等情事，警方透露，一始並不知魯秀傑涉案，經溯源追查才發現他竟是幕後老大，2日下午將他帶偵訊。現會同宜蘭縣刑警大隊 積極蒐證查辦中。

▲宜蘭市議員魯秀傑3日下午遭刑事局幹員移送地檢署。（圖／記者張君豪攝）

▲宜蘭市議員魯秀傑3日下午遭刑事局幹員移送地檢署。（圖說下同／記者張君豪攝）

無黨籍宜蘭縣議員候選人魯秀傑（46歲、經查有妨害自由、恐嚇遭查獲紀錄）宜蘭盛傳魯姓候選人有天道盟分會長幹部背景，刑事局今年4月陸續接獲宜蘭當地富商報案，指稱遭當地天道盟黑幫成員持槍討債、押人關狗籠等情事，

▲宜蘭市議員魯秀傑3日下午遭刑事局幹員移送地檢署。（圖／記者張君豪攝）

46歲的魯秀傑請律師陪詢、經與律師討論後拒絕夜間偵訊，3日清晨進行警詢，魯男否認有教唆持槍押建商恐嚇，及因買車糾紛將抱怨的富商關狗籠教訓等情事，辯稱是小弟的個人行為。

但因警方接連在他礁溪住處搜出大量毒咖啡包，及在選舉服務處後方的舊家搜出槍械彈藥，認為他供詞避重就輕，警方在今天下午2時偵訊結束，將他依觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、刑法恐嚇取財、妨害自由、組織犯罪等5大罪名，移送宜蘭地檢署並向檢方建請聲請羈押。

魯秀傑應訊時，身穿白色長T及深色牛仔褲穿著相當輕鬆，移送過程中面對媒體拍攝過程不發一語，快速搭上偵防車後離開。

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